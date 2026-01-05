Desde su aparición en la cuarta temporada de "Stranger Things", "Vecna" se convirtió en uno de los villanos más populares en el mundo. Y no sólo aterrorizó a los principales personajes de la serie, como: Once, Chrissy Cunningham, Fred Benson, Patrick McKinney o Max Mayfield, sino también a los fans detrás de la pantalla.

Aún con ello, es imposible negar que su estética oscura, su presencia sobrenatural y la atmósfera de terror que lo rodea son motivos suficientes para llevarlo en el "modo WhatsApp".

Cabe destacar que esta no es una función oficial de la app de Meta, sin embargo existe la posibilidad de personalizarla para que tenga una experiencia visual terrorífica y única. Hoy en Techbit de EL UNIVERSAL te explicamos cómo activarlo

¿Cómo activar el "modo Vecna" en WhatsApp?

Para activar el "modo Vecna" de "Stranger Things" necesitas tomar en cuenta pasos puntos clave: cambiar el ícono de WhatsApp, personalizar el teclado y modificar el fondo de los chats.

En realidad, no es complicado; lo único que debes tener a la mano son tres fotos alusivas a este villano: una en formato cuadrado, otra en tamaño vertical y una más en tamaño horizontal. Descárgalas desde bancos de imágenes de Internet.

Luego, realiza los siguientes pasos:

Cambiar el ícono de WhatsApp

El primer paso es darle a WhatsApp una apariencia acorde al personaje. Para esto puedes usar una app de personalización de íconos, como Nova Launcher que únicamente es compatible con Android.

Además, la imagen que descargaste en formato cuadrado será para cambiar el ícono de la app, así que procura que tenga elementos llamativos y de preferencia en colores negros o rojos, justo como "Vecna".

Luego, entra a Nova Launcher y mantén presionado el ícono de WhatsApp; selecciona "Editar" y escoge la primera imagen descargada. ¡Listo!

Personalizar el teclado

El teclado es otra parte importante del "modo Vecna".

Si usas Gboard u otro teclado personalizable, sólo debes entrar a la configuración y seleccionar un tema oscuro. Pero el método que te proponemos es cambiar su estilo por la segunda foto descargada en formato horizontal.

Cuida que esa segunda foto sea con temática de "Stranger Things" o que cuente con elementos inspirados en el Upside Down.

Una vez que lo cambies, cada mensaje que escribas mantendrá la estética de "Vecna" y reforzará su ambiente misterioso.

Cambiar el fondo de los chats

Finalmente, cambia el fondo de tus conversaciones en WhatsApp. Ve a "Ajustes", luego a "Chats" y selecciona "Fondo de pantalla". Después, selecciona la tercera imagen que descargaste en formato vertical; procura que sus elementos sean llamativos u que representen bien a "Vecna".

Tip extra: usa imágenes en alta resolución y con buen contraste para que los mensajes sigan siendo legibles.

