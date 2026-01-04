Existen diversas herramientas digitales pensadas para el entretenimiento que facilitan la creación de contenidos ligeros y graciosos, ideales para romper el hielo y generar conversaciones más relajadas entre amigos o familiares.

Una de las formas más populares de lograrlo es mediante el envío de audios en WhatsApp con voces modificadas, capaces de provocar sonrisas entre los contactos. Aunque la aplicación de mensajería de Meta no ofrece, por ahora, una función integrada para alterar la voz en notas de audio o llamadas, sí es posible hacerlo a través de aplicaciones externas.

A continuación, se explica cómo funciona este método y qué se requiere para cambiar la voz en los mensajes de audio que se comparten por WhatsApp.

¿Qué se necesita para modificar la voz en audios de WhatsApp?

CANVA

Para utilizar este recurso, es necesario descargar en un dispositivo Android o iPhone la aplicación “Cambiador de voz con efectos”, ya que es una de las opciones más utilizadas para grabar audios con distintos tonos y posteriormente enviarlos por WhatsApp.

La aplicación destaca por su buena aceptación entre los usuarios, con una calificación de 4.7 de 5 en Play Store, además de solicitar únicamente permisos básicos para su funcionamiento, como acceso al micrófono, almacenamiento y contactos del teléfono.

Otro de sus atributos es que permite compartir los audios grabados en otras plataformas, como Messenger, lo que amplía las posibilidades de uso. La app incluye más de 50 efectos de voz, entre los que se encuentran:

Helio

Robot

Voz grave

Monstruo

Extraterrestre

Ardilla

Borracho

Zombie

Pato

Diablo

No obstante, uno de sus inconvenientes es la presencia de anuncios, ya que algunos efectos adicionales se desbloquean tras visualizar publicidad.

Pasos para enviar audios con voz distorsionada en WhatsApp

El procedimiento para dar un estilo diferente a tus mensajes de voz es sencillo y se realiza de la siguiente manera:

Abre la aplicación “Cambiador de voz con efectos” y concede los permisos solicitados.

Presiona el ícono del micrófono para grabar el mensaje deseado, ya sea un saludo, una broma o un aviso.

Elige el efecto de voz que prefieras y toca los tres puntos ubicados junto al audio para compartirlo.

Selecciona WhatsApp como la aplicación de destino y envía el audio a los contactos que elijas.

Es importante señalar que estos audios pueden enviarse sin límite de destinatarios. Sin embargo, no se mostrarán con la foto de perfil habitual, sino con el ícono de un audífono, ya que el archivo se envía desde una app externa y no directamente desde WhatsApp.

Otras opciones y recomendaciones de seguridad

Además de esta aplicación, existen otras herramientas como CapCut que también permiten modificar la voz. Antes de instalarlas, se recomienda revisar los permisos que solicitan, las opiniones de otros usuarios y su procedencia, para asegurarse de que no representen un riesgo para la privacidad.

El uso de este tipo de aplicaciones puede ser una forma entretenida de comunicarse, siempre que se haga con precaución y descargándolas únicamente desde tiendas oficiales. De esta manera, es posible disfrutar de funciones divertidas sin comprometer la seguridad del dispositivo ni la información personal.

Con información de SUN

BB