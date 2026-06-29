WhatsApp lanza nombres de usuario, así podrás reservar el tuyo

En un movimiento que redefine la forma en que nos comunicamos, WhatsApp ha comenzado el despliegue de una de las funciones más solicitadas por su comunidad: los nombres de usuario.

Esta actualización, que equipara a la plataforma de Meta con competidores como Telegram, tiene un objetivo principal: proteger la privacidad de los usuarios al eliminar la obligación de compartir el número de teléfono celular para iniciar un chat.

Privacidad al máximo: ¿Cómo funciona esta nueva herramienta?

Hasta ahora, para que alguien pudiera enviarte un mensaje por WhatsApp, forzosamente debía registrar tu número telefónico en contactos. Con la llegada de los nombres de usuario, esta dinámica cambia por completo.

Cada cuenta podrá configurar un alias único precedido por un arroba (por ejemplo, @JuanPerez o @NegocioLocal). Al compartir este nombre de usuario, la otra persona podrá buscarte en la aplicación e iniciar una conversación, mientras tu número de celular permanece completamente oculto y protegido.

Esta función resulta ideal para interacciones comerciales, compras en línea o al conocer a personas nuevas, donde compartir datos personales sensibles representa un riesgo.

Paso a paso: Así puedes activar y reservar tu nombre de usuario

Ya que los nombres de usuario serán únicos e irrepetibles a nivel global, es importante adelantarse para asegurar el alias que deseas antes de que alguien más lo registre. Para configurarlo, sigue estos pasos:

Actualiza la aplicación: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp (en Business también aplica) desde la Google Play Store o la Apple App Store. Ingresa a los Ajustes: Abre la aplicación y dirígete al menú de configuración o ajustes (el ícono del engranaje o los tres puntos en la esquina superior derecha). Accede a tu Perfil: Toca sobre tu foto de perfil o tu nombre actual en la parte superior del menú. Selecciona "Nombre de usuario": Debajo de tu nombre visible y tu número de teléfono, aparecerá una nueva opción llamada “Nombre de usuario”. Elige y confirma: Escribe el alias que deseas utilizar. El sistema verificará en tiempo real si está disponible. Si el nombre está libre, simplemente presiona "Guardar".

¿Qué pasará con mis contactos actuales?

La introducción de los nombres de usuario no alterará tus chats existentes. Las personas que ya tienen tu número de teléfono guardado en su agenda seguirán viéndote de la misma manera y los chats se mantendrán intactos. El nombre de usuario es una capa de seguridad adicional diseñada específicamente para las nuevas conexiones que establezcas a partir de ahora.

La función se está liberando de manera gradual a nivel mundial. Si al seguir los pasos aún no visualizas la opción, es recomendable mantener la aplicación actualizada, ya que la activación en los servidores de Meta llegará a todos los dispositivos en los próximos días.

NG