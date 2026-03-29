WhatsApp: lanza función que borra archivos automáticamente para liberar espacio

La aplicación WhatsApp anunció una serie de actualizaciones orientadas a optimizar la gestión de conversaciones y mejorar la experiencia del usuario. Entre las principales novedades destaca una herramienta diseñada para eliminar archivos de gran tamaño de forma más sencilla, con el objetivo de liberar espacio en los dispositivos.

Con el paso del tiempo, los chats suelen acumular mensajes, imágenes, videos y audios que dejan de ser útiles. Con la intención de “conservar lo que importa”, la plataforma incorporó una opción que permite identificar y borrar estos archivos pesados sin necesidad de eliminar por completo la conversación, según informó la empresa en un comunicado.

Además de esta mejora, la aplicación sumará funciones que facilitan el cambio entre dispositivos. Una de ellas es “Transferencia de chat”, que permite trasladar el historial de conversaciones de iOS a Android, incluyendo contenido multimedia como fotos y videos, evitando así la pérdida de información al cambiar de teléfono.

CANVA

En el caso de dispositivos con sistema iOS, también se habilitó la posibilidad de gestionar dos cuentas en un mismo equipo, lo que permite separar distintos ámbitos, como el personal y el laboral, sin necesidad de utilizar más de un smartphone.

Integración de la Inteligencia Artificial

A estas herramientas se agregan funciones impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas se encuentran las sugerencias automáticas de stickers al usar emojis dentro de las conversaciones, así como opciones para editar imágenes directamente en el chat antes de enviarlas, mediante Meta AI.

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Otra de las incorporaciones es “Ayuda para escribir”, una función que puede generar borradores de respuestas basados en el contexto de la conversación, ofreciendo sugerencias que el usuario puede ajustar antes de enviarlas.

La compañía indicó que estas actualizaciones ya comenzaron a implementarse, aunque su disponibilidad será gradual y se extenderá durante las próximas semanas hasta completarse.

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BB

