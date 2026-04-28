Filtran detalles de Steam Deck 2; esto es lo que debes saber sobre la nueva consola portátil

Ya no más silencio: Valve ha declarado que se encuentra desarrollando la Steam Deck 2. Después de haber anunciado de manera oficial los detalles y precios del Steam Controller, la conversación inevitable por fin llegó y trató sobre el futuro de la compañía y eso nos lleva directamente al Steam Deck 2.

El desarrollador Pierre-Loup Griffais ha confirmado, en una reciente entrevista para IGN, lo que muchos esperaban escuchar: la nueva generación de la consola portátil ya se encuentra en desarrollo dentro de la compañía Valve. Pero, ¿ya conocemos detalles concretos sobre la consola portátil? A eso solo podemos responder que aún hay que esperar.

“Estamos trabajando activamente en ello… puedes trazar una línea directa desde nuestros proyectos anteriores hasta lo que estamos construyendo ahora, y esperamos que Steam Deck 2 sea el resultado de todo ese aprendizaje”, declaró Pierre-Loup Griffais.

Steam Deck 2 buscará un verdadero salto de calidad

Si bien Griffais evitó revelar la fecha de lanzamiento y las características técnicas, dejó claro detalles muy importantes: el Steam Deck 2 será una evolución construida sobre todo lo que ha sido aprendido con los dispositivos previos de Valve.

Todo esto incluye desde experimentos como el Stream Controller y las Steam Machines, hasta el mismo Steam Deck, que logró posicionarse como uno de los dispositivos más importantes del mercado durante los últimos años.

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Valve quiere avanzar, sí, pero con sentido. Quiere lanzar una nueva consola que represente un salto en calidad y rendimiento.

Tecnología y eficiencia

Valve se encuentra esperando el momento más adecuado a nivel tecnológico. El avance en la eficiencia energética y la potencia gráfica parecen ser la clave. Posiblemente con arquitecturas de ADM como son la RDNA 4 o incluso RDNA 5.

En el mundo de las consolas portátiles, el equilibrio entre potencia y batería es para algunos desarrolladores lo más importante, y cualquier mejora depende entonces de la evolución del hardware.

También algunos rumores apuntan a que Valve podría abandonar los chips semi-personalizados y optar por soluciones más estándar, lo que le permitiría reaccionar con mayor flexibilidad ante cambios del mercado o nuevas generaciones de procesadores.

CA