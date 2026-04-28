Filtran detalles de Steam Deck 2; esto es lo que debes saber sobre la nueva consola portátil

Ya no más silencio: Valve ha declarado que se encuentra desarrollando la Steam Deck 2. Después de haber anunciado de manera oficial los detalles y precios del Steam Controller, la conversación inevitable por fin llegó y trató sobre el futuro de la compañía y eso nos lleva directamente al Steam Deck 2.El desarrollador Pierre-Loup Griffais ha confirmado, en una reciente entrevista para IGN, lo que muchos esperaban escuchar: la nueva generación de la consola portátil ya se encuentra en desarrollo dentro de la compañía Valve. Pero, ¿ya conocemos detalles concretos sobre la consola portátil? A eso solo podemos responder que aún hay que esperar.“Estamos trabajando activamente en ello… puedes trazar una línea directa desde nuestros proyectos anteriores hasta lo que estamos construyendo ahora, y esperamos que Steam Deck 2 sea el resultado de todo ese aprendizaje”, declaró Pierre-Loup Griffais.Si bien Griffais evitó revelar la fecha de lanzamiento y las características técnicas, dejó claro detalles muy importantes: el Steam Deck 2 será una evolución construida sobre todo lo que ha sido aprendido con los dispositivos previos de Valve.Todo esto incluye desde experimentos como el Stream Controller y las Steam Machines, hasta el mismo Steam Deck, que logró posicionarse como uno de los dispositivos más importantes del mercado durante los últimos años.Valve quiere avanzar, sí, pero con sentido. Quiere lanzar una nueva consola que represente un salto en calidad y rendimiento.Valve se encuentra esperando el momento más adecuado a nivel tecnológico. El avance en la eficiencia energética y la potencia gráfica parecen ser la clave. Posiblemente con arquitecturas de ADM como son la RDNA 4 o incluso RDNA 5.En el mundo de las consolas portátiles, el equilibrio entre potencia y batería es para algunos desarrolladores lo más importante, y cualquier mejora depende entonces de la evolución del hardware.También algunos rumores apuntan a que Valve podría abandonar los chips semi-personalizados y optar por soluciones más estándar, lo que le permitiría reaccionar con mayor flexibilidad ante cambios del mercado o nuevas generaciones de procesadores.CA