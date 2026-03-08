WhatsApp: Cómo borrar los archivos basura del dispositivo

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede ocupar mucho más espacio del que imaginamos. Fotos repetidas, videos reenviados varias veces, audios antiguos y documentos descargados se acumulan en el almacenamiento del teléfono y terminan convirtiéndose en archivos innecesarios. Aunque la aplicación no los llama oficialmente “archivos basura”, sí es posible identificarlos y eliminarlos para liberar memoria.En la práctica, estos archivos suelen ser:Gran parte de este contenido se guarda tanto dentro de la app como en la memoria interna del teléfono.En dispositivos Android, los archivos multimedia suelen almacenarse en la memoria interna del equipo, dentro de la carpeta:Almacenamiento interno > Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > MediaAhí encontrarás subcarpetas como:Para acceder:También puedes hacerlo desde la propia aplicación:En equipos con iOS, como los de Apple, los archivos no se pueden ver directamente en carpetas internas como en Android. Sin embargo, sí puedes gestionarlos desde la app:Otra alternativa es revisar cuánto espacio ocupa la aplicación desde: Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone > WhatsApp.Para liberar espacio de forma efectiva:Antes de eliminar contenido, es recomendable hacer una copia de seguridad si hay información importante. Una vez borrados, los archivos no siempre pueden recuperarse.Mantener limpio el almacenamiento de WhatsApp no solo libera espacio, también ayuda a que el teléfono funcione con mayor fluidez. Revisar periódicamente los archivos acumulados evita que la aplicación ocupe más memoria de la necesaria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB