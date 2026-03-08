WhatsApp: Cómo borrar los archivos basura del dispositivo

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede ocupar mucho más espacio del que imaginamos. Fotos repetidas, videos reenviados varias veces, audios antiguos y documentos descargados se acumulan en el almacenamiento del teléfono y terminan convirtiéndose en archivos innecesarios. Aunque la aplicación no los llama oficialmente “archivos basura”, sí es posible identificarlos y eliminarlos para liberar memoria.

¿Qué se considera “basura” en WhatsApp?

En la práctica, estos archivos suelen ser:

Fotos y videos que ya no necesitas.

Archivos duplicados.

Audios antiguos.

Documentos descargados automáticamente.

Estados guardados en el dispositivo.

Copias de seguridad antiguas.

Gran parte de este contenido se guarda tanto dentro de la app como en la memoria interna del teléfono.

¿Dónde se guardan en Android?

En dispositivos Android, los archivos multimedia suelen almacenarse en la memoria interna del equipo, dentro de la carpeta:

Almacenamiento interno > Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Ahí encontrarás subcarpetas como:

WhatsApp Images

WhatsApp Video

WhatsApp Audio

WhatsApp Documents

WhatsApp Voice Notes

Para acceder:

Abre el administrador de archivos del teléfono.

Busca la ruta mencionada.

Revisa y elimina manualmente lo que no necesites.

También puedes hacerlo desde la propia aplicación:

Entra a WhatsApp.

Ve a Configuración.

Selecciona Almacenamiento y datos.

Pulsa en Administrar almacenamiento.

Revisa los archivos más pesados o reenviados muchas veces y elimínalos.

Esta opción es más segura porque muestra exactamente cuánto espacio ocupa cada chat.

En equipos con iOS, como los de Apple, los archivos no se pueden ver directamente en carpetas internas como en Android. Sin embargo, sí puedes gestionarlos desde la app:

Abre WhatsApp.

Ve a Configuración.

Entra en Almacenamiento y datos.

Selecciona Administrar almacenamiento.

Borra fotos, videos o documentos pesados.

Otra alternativa es revisar cuánto espacio ocupa la aplicación desde:

Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone > WhatsApp.

Cómo eliminar archivos basura paso a paso

Para liberar espacio de forma efectiva:

Borra chats antiguos que ya no necesites.

Elimina archivos grandes desde “Administrar almacenamiento”.

Desactiva la descarga automática de fotos y videos.

Limpia manualmente la carpeta Media (en Android).

Revisa y elimina copias de seguridad antiguas si no son necesarias.

Antes de eliminar contenido, es recomendable hacer una copia de seguridad si hay información importante. Una vez borrados, los archivos no siempre pueden recuperarse.

Mantener limpio el almacenamiento de WhatsApp no solo libera espacio, también ayuda a que el teléfono funcione con mayor fluidez. Revisar periódicamente los archivos acumulados evita que la aplicación ocupe más memoria de la necesaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

