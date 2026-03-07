El pasado 3 de marzo, el cielo de México fue escenario de uno de los fenómenos naturales más asombrosos del año, que dejó maravillados a miles de aficionados a la astronomía. El Eclipse Lunar total regaló una de las postales más impresionantes, tiñendo la Luna de un intenso color rojizo.

Sin embargo, quienes no pudieron presenciar este espectáculo astronómico se quedaron con ganas de verlo, por lo que aquí te contamos cuándo será la próxima ocasión en que nuestro satélite natural vuelva a pintarse de rojo.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta.

Este suceso produce un intenso color rojo que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre y por el cual también es llamado "Luna de Sangre". Si te quedaste con ganas de saber más sobre los eclipses, a continuación, te diremos cuándo será el siguiente Eclipse Lunar en México para apartar la fecha.

Para quienes se quedaron con ganas de apreciar a detalle la "Luna de Sangre", tendrán que esperar algunos años para verla de nuevo, pues según la NASA el próximo Eclipse Lunar total que se podrá observarse desde México será hasta el 26 de junio del 2029.

A pesar de que parece ser mucho tiempo de espera, valdrá la pena para la comunidad científica, pues en el 2029 se prevé otro Eclipse total de Luna, el cual se tiene pronosticado para el 20 de diciembre.

Asimismo, de acuerdo con Los registros de la NASA se pronostican los siguientes eclipses parciales en los siguientes años:

Eclipse parcial: 28 de agosto 2026

Eclipse penumbral: 20 de febrero 2027 (con vista tenue en México)

Eclipse penumbral: 17 de agosto del 2027

Eclipse parcial: 12 de enero del 2028

