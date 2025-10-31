¿Cuándo ver la Luna más grande del año en México?

Noviembre traerá consigo una serie de eventos astronómicos que, sin duda, fascinarán tanto a los amantes del cosmos como a quienes simplemente quieran disfrutar de las noches estrelladas.

Durante los primeros días del mes, el cielo nocturno se iluminará con la Luna más grande del año , la Superluna de Castor 2025, un espectáculo que podrá observarse a simple vista desde todo México, siempre que el cielo se mantenga despejado.

A parte de ser la Luna llena más grande del año, esta Superluna es la segunda de 3 consecutivas que cierran el 2025 , siendo la primera la Superluna de Cosecha que ocurrió a inicios de octubre y la última la Superluna Fría, que se espera llegue a inicios de diciembre.

¿Qué es una Superluna?

De acuerdo con National Geographic, el término "superluna" fue acuñado por el astrónomo Richard Nolle en la década de 1970 y ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, haciendo que se vea más grande y más brillante que una Luna llena habitual.

En estos días, la Luna Llena se puede ver hasta un 14% más grande y hasta un 30% más brillante.

¿Cuándo ver la Superluna de Castor 2025 en México?

La llamada Superluna de Castor, también conocida como Superluna del Cazador, tendrá lugar el próximo 5 de noviembre. Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, entrará en su máximo esplendor a las 7:19 a.m. (hora central de México) del miércoles 5.

A pesar de que alcanzará su pico en tamaño y brillo durante la mañana, la Superluna de Castor podrá verse totalmente iluminada desde la noche antes, es decir, el 4 de noviembre, y hasta la noche del 6 de noviembre.

Esta Superluna será incluso más especial, ya que será la luna llena más grande del año, representando el récord de 2025 , ya que la superluna de octubre estuvo a 361 mil 458 kilómetros de la Tierra y ahora, la de noviembre estará a 356 mil 980 kilómetros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP