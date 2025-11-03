Fecha y horario para ver la Superluna de noviembre en México

En los primeros días de noviembre, el cielo mexicano se vestirá de gala para presenciar uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del año: la Superluna de Castor, también conocida como “luna del cazador”.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita, conocido como perigeo, lo que provoca que se observe más grande y brillante de lo habitual.

Aunque el momento exacto en que la Luna alcanzará su máxima cercanía con nuestro planeta será el miércoles 5 de noviembre, la observación será posible desde la noche del 4 de noviembre hasta la madrugada del 6, siempre que el cielo se mantenga despejado. Durante este periodo, la Luna se verá con hasta un 16 % más de brillo y un diámetro ligeramente mayor al de una luna llena común.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista en todo el país, sin necesidad de telescopios o equipo especializado, el punto máximo de luminosidad ocurrirá alrededor de las 19:19 horas (tiempo del centro de México), momento en que el satélite alcanzará su distancia mínima de aproximadamente 356 mil kilómetros de la Tierra. Los astrónomos recomiendan buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica, como parques, azoteas o zonas rurales, para disfrutar del espectáculo con mayor claridad.

El nombre “luna del castor” tiene un origen ancestral, en las tradiciones norteamericanas, noviembre marcaba el tiempo en que los castores comenzaban a construir sus refugios para el invierno o cuando los cazadores colocaban sus trampas antes de que los ríos se congelaran. Desde entonces, la luna llena de este mes se asocia con la preparación y la renovación, simbolismo que refuerza su atractivo visual y espiritual.

Para México, la superluna de noviembre representa una oportunidad única para conectar con el cielo y disfrutar de uno de los últimos fenómenos astronómicos del año. Bastará con mirar hacia el firmamento entre el 4 y el 6 de noviembre para ser testigo de la Luna más grande y brillante de 2025, un recordatorio de que la belleza del universo continúa inspirando a mirar hacia arriba.

YC