Solsticio de invierno: ¿A qué hora comienza oficialmente el invierno en México?

El cambio de estaciones a lo largo del año es consecuencia de las variaciones naturales del clima , mismas que se originan por los movimientos constantes de la Tierra y su relación con el Sol dentro del espacio.

El solsticio de invierno señala un momento clave en el calendario astronómico, ya que establece el inicio formal del invierno en México. Durante este fenómeno se presenta la menor duración de luz solar del año y la noche más extensa, marcando así la transición entre el otoño y una nueva etapa climática.

Te puede interesar: Científicos creen que esta luna de Saturno podría albergar vida extraterrestre

Este acontecimiento se produce cuando el planeta se sitúa en un punto determinado de su recorrido orbital, lo que ocasiona que el hemisferio norte quede inclinado en sentido opuesto al Sol y reciba menos radiación. En contraste, el hemisferio sur se ve beneficiado con mayor iluminación solar, dando paso al inicio del verano en esa región.

¿A qué hora es el solsticio de invierno?

En 2025, el solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre a las 9:03 horas (tiempo del centro de México), marcando oficialmente el comienzo del invierno en el hemisferio norte.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la palabra solsticio proviene del latín sol (Sol) y stit (permanecer inmóvil), ya que durante este periodo el recorrido aparente del Sol en el cielo parece detenerse por unos días.

Este año, la estación invernal tendrá una duración aproximada de 88 días con 23 horas, y concluirá el 20 de marzo de 2026, con la llegada de la primavera y el equinoccio de marzo.

El solsticio de invierno no solo señala un cambio de estación, sino también el comienzo de un periodo en el que la duración de la luz solar disminuye y las bajas temperaturas se hacen más presentes en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP