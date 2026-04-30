Uso de drones agrícolas reduce 51 Mt de emisiones de carbono y ahorra 410 Mt de agua en el mundo

El día de hoy, uno de los líderes mundiales en tecnología de drones agrícolas, presentó hoy su quinto informe Anual de Perspectivas sobre la industria de Drones Agrícolas en Agrishow 2026 en Ribeirão Preto, Brasil.

En la información revelada se subraya la forma en la que las políticas globales tienden hacia la liberalización, la estandarización y la integración estratégica. Mientras tanto, DJI Agriculture fortaleció su red de 3 mil 500 centros de servicio y reparación en todo el mundo, al tiempo que abogaba por operaciones dron estandarizadas.

Para finales de 2025, más de 600 mil drones agrícolas de DJI ya estaban en uso en todo el mundo por más de 600 mil operadores capacitados. La adopción de esta tecnología ha ahorrado aproximadamente 410 millones de toneladas de agua —equivalentes al consumo anual de agua potable de 740 millones de personas— y ha reducido las emisiones de carbono en 51 millones de toneladas, igual a la capacidad anual de absorción de carbono de 240 millones de árboles.

Una herramienta esencial en la agricultura moderna

"Los drones agrícolas ya no son una novedad: son equipos esenciales para las explotaciones agrícolas en todo el mundo." En Brasil, los drones de DJI se aplican ahora de forma generalizada en los principales cultivos del país, como café, soja, maíz, caña de azúcar y pastos forrajeros» , afirmó Yuan Zhang, director de Ventas Globales de DJI Agriculture.

A medida que la adopción global siga creciendo, DJI Agriculture continuará reforzando nuestra red de apoyo para los operadores, al tiempo que ofrece capacitación a través de nuestra red mundial de más de siete mil instructores certificados.

Estas inversiones subrayan el compromiso de la empresa de ayudar a los agricultores a mejorar la eficiencia y aumentar de forma sostenible sus rendimientos mediante innovadora tecnología de drones. La siembra y fumigación con drones impulsa la producción y la sostenibilidad de los pastos en Brasil.

El informe presenta varios estudios de caso sobre el uso de drones agrícolas para diversos cultivos en distintos países. En Brasil, los agricultores han desplegado los drones agrícolas

¿Cuál es la función de los drones en la agricultura?

DJI Agras T25P, T70P y T100 para cubrir operaciones de precisión de ciclo completo en la gestión de forrajes, aumentando la eficiencia de la renovación del forraje y la productividad de los pastizales. Por ejemplo, el uso de drones para aplicar pulverizaciones localizadas con mayor precisión en las zonas con malezas puede reducir el uso de herbicidas hasta en un 35 %.

Al mismo tiempo, la pulverización y la siembra con drones en todo el proceso también aportan beneficios de protección ambiental al eliminar la compactación del suelo, reducir la deriva de productos químicos cerca de ecosistemas sensibles y disminuir la huella de carbono de la ganadería. Mejores ensayos de Campo y estudios académicos impulsan operaciones de Campo más conformes

El informe también documenta varios nuevos ensayos de Campo y estudios académicos que ofrecen una validación creíble y basada en evidencias de las ventajas de los drones agrícolas de pulverización en la aplicación de precisión, la eficiencia operativa, los beneficios económicos y la sostenibilidad.

Al mismo tiempo, organizaciones como UAPASTF elaboraron directrices para la aplicación segura y eficaz de pesticidas, basadas en nuevos estudios de deriva en campo con drones. Las mejores pruebas de deriva permiten operaciones en campo más precisas, seguras y conformes a la normativa, lo que las convierte en un factor clave para la agricultura de precisión y la protección de cultivos respetuosa con el medioambiente.

Países del mundo adoptan drones agrícolas

Estos estudios han contribuido a impulsar políticas más basadas en evidencia y desarrollos de mercado en todo el mundo, lo que a su vez está alimentando la rápida expansión global de la industria de drones agrícolas. Por ejemplo, la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil) actualizó sus Normativas sobre drones para establecer «escenarios estándar» para operaciones agrícolas recurrentes.

En Canadá, las enmiendas normativas de Transport Canada al Canadian Aviation Regulations han simplificado las normas operativas para los drones agrícolas, apoyando directamente las operaciones de pulverización, cartografía, monitoreo y agricultura de precisión.

A medida que el sector sigue madurando en todo el mundo, DJI Agriculture aspira a ofrecer a los agricultores y a los responsables de formular políticas una visión más clara de cómo los drones agrícolas aportan un valor ambiental cuantificable y abren nuevas vías para la modernización agrícola global.

TG