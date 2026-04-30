Motorola Razr 70 Ultra: Precio en México y características

Este año Motorola no ha presentado dos, sino tres celulares plegables para competir con las opciones flip en el mercado. Son los modelos Motorola Razr 70, Razr 70 Plus y Razr 70 Ultra.

Todos los modelos contarán con funciones de IA integrada, procesadores altamente capaces y diseños que prometen marcar tendencia y seguir reforzando el enfoque de Motorola en el mercado Life Style.

Los modelos ya son oficiales para el mercado internacional y se pueden ver en las tiendas oficiales de la marca, así como en distribuidores autorizados. Sin embargo hay que aclarar que en México llegarán más adelante en este año, con precios oficiales de:

Motorola razr 70, 256 GB : 17 mil 999 pesos

: 17 mil 999 pesos Motorola razr 70 Plus, 512 GB : 20 mil 999 pesos

: 20 mil 999 pesos Motorola razr 70 Ultra, 512 GB: 29 mil 999 pesos

Renovación para uno de los mejores celulares plegables de 2026

El nuevo Razr 70 ultra es una actualización “ligera” del modelo del año 2025. Dentro de sus funciones contiene mejoras interesantes, sobre todo en diseño, manteniendo el procesador del año 2025: Snapdragon 8 Elite.

Este año hemos pasado de 16 GB de RAM a 12 GB con la opción de RAM Boost porque debemos mencionar que la crisis de las memorias por la Inteligencia Artificial ya está cobrando factura. Mientras tanto, el almacenamiento pasa a 512 GB.

Su sistema operativo es Android 16, y la marca promete hasta tres años de continuas actualizaciones en el mismo. Si bien se agradece, queda muy lejos de los hasta siete años que ofrecen fabricantes como Samsung o Google.

Como es costumbre, Motorola apuesta sobre el Lifestyle, y este modelo tiene dos colores PANTONE Orient Blue, una tonalidad de morado, y Alcantara Finish PANTONE Cocoa, color café con una textura que simula ser de madera.

Su pantalla externa es Extreme AMOLED de 4.0 pulgadas, resolución 1,272 x 1,080 píxeles, con frecuencia de actualización de hasta 165 Hz. Resulta llamativo ya que Motorola cambia el panel pOLED que había utilizado siempre por su nueva tecnología Extreme AMOLED.

La pantalla interna flexible es Extreme AMOLED de 7.0 pulgadas con relación de aspecto de 22:9. Su resolución es 1.5K, con hasta una frecuencia de actualización de 165 Hz y un brillo máximo de 5,000 nits.

Cámaras mejoradas, moto ai y nuevas funciones inteligentes del plegable de Motorola

En cuanto a las cámaras, cuenta con un doble sensor de 50 megapíxeles con sensor LOFIC, que a comparación con la versión anterior ofrece hasta seis veces más rango dinámico. Esta tecnología mejorará, de acuerdo a Motorola, los detalles de las luces y la claridad en puntos oscuros. El lente contará con una grabación con certificación Dolby Vision. El segundo lente es de 50 megapíxeles con apertura f/2.0 para el ultra gran angular de 122 grados. Mientras que por la parte frontal cuenta con una cámara de 50 megapíxeles con apertura f/2.0 para selfies.

Entre las nuevas funciones destaca el Camcorder Mode, o modo videocámara que se activa al poner el celular en una postura de videocámara, es decir, sujetándolo de forma horizontal con la pantalla plegada en un ángulo aproximado de 90 grados.

Cuenta, además, con control de gestos que te permite controlar el zoom con el solo movimiento de la muñeca.

Otra de las mejoras que cabe la pena señalar es que ahora las funciones de moto ai se ejecutan por medio de las plataformas Google Gemini, Perplexity y Microsoft Copilot.

La marca también dio a conocer la función Daily Drops, que es un feed personalizado que te brinda recuerdos, noticias y actualizaciones meteorológicas directamente.

CA