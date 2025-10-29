¿Qué provocó la caída de Microsoft Azure este 29 de octubre?

Microsoft anunció este miércoles que está investigando problemas en su plataforma de nube Azure provocados por un "cambio de configuración accidental", el cual también afectó a otros servicios vinculados como Microsoft 365 y Xbox.

Según detalló la compañía en su página de incidencias, los clientes y servicios que utilizan Azure Front Door comenzaron a sufrir retrasos y errores alrededor de las 10:00 (hora del centro de México), situación que numerosos usuarios reportaron a través del portal DownDetector.

La empresa explicó que está implementando medidas de mitigación y que, por el momento, los cambios de configuración realizados por los clientes están bloqueados temporalmente, aunque estos ya pueden acceder nuevamente al portal de Azure.

Microsoft añadió que espera una recuperación completa pronto, conforme se vayan restableciendo los nodos afectados, lo que situaría la resolución total alrededor de las 17:20 horas.

El incidente ocurrió pocas horas antes de que la compañía publique los resultados financieros de su primer trimestre fiscal, tras cerrar el ejercicio anterior con un beneficio neto de 101.832 millones de dólares, impulsado en gran medida por su negocio en la nube.

Cabe recordar que hace apenas una semana, Amazon Web Services (AWS), principal competidor de Azure, también sufrió una interrupción global que afectó durante varias horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y entidades financieras en distintos países.

SV