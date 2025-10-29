El cuerpo celeste identificado como 3I/ATLAS ha captado la atención de la comunidad astronómica al confirmarse como el tercer objeto interestelar jamás observado ingresando a nuestro sistema solar.

Este cometa fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, este visitante cósmico proviene del espacio exterior y presenta una trayectoria hiperbólica que lo distingue de los cometas convencionales del sistema solar y aunque su origen resulta fascinante, una de las preguntas más recurrentes gira en torno a cuán cerca se aproximará a nuestro planeta.

¿Cuándo estará más cerca de la Tierra?

De acuerdo con la información oficial y el constante seguimiento que se le da, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia aproximada de 1.4 unidades astronómicas, es decir unos 210 millones de kilómetros, lo que la sitúa justo por dentro de la órbita de Marte.

En cuanto a su acercamiento a la Tierra, los cálculos indican claramente que no representa ningún riesgo: 3I/ATLAS se mantendrá a una distancia mínima de aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, su punto más cercano a la Tierra tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que durante el perihelio, cuando el cometa esté más cerca del Sol, la Tierra estará prácticamente en el lado opuesto, lo que dificultará su observación desde la superficie terrestre. Además, se prevé que su trayectoria cercana a Marte el 3 de octubre de 2025 permitirá a los satélites que orbitan ese planeta estudiar el cometa, aunque aun a gran distancia.

¿De dónde vino este objeto interestelar?

Según información de la NASA, 3I/ATLAS se originó en un sistema estelar diferente y, en algún momento, fue expulsada hacia el espacio interestelar, el vasto vacío que existe entre las estrellas y señalan que puede que durante millones, e incluso miles de millones de años, viajó por el cosmos hasta arribar recientemente a nuestro sistema solar. Su trayectoria la acercaba desde la región de la constelación de Sagitario, donde se encuentra el centro de la Vía Láctea.

Al momento de su descubrimiento, 3I/ATLAS se hallaba a aproximadamente 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter.

¿Cómo seguir la trayectoría del cometa?

Monitorea la trayectoria del cometa 3I/ATLAS Gracias a la aplicación interactiva Eyes on the Solar System de la NASA, es posible seguir el recorrido del cometa 3I/ATLAS a lo largo de nuestro sistema solar y observar cuál será su próximo destino.

YC