La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, emitió una alerta a los usuarios de internet por la utilización fraudulenta de la imagen de Temu, una aplicación de compras en línea, para cometer estafas digitales.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que surgió una nueva modalidad de fraude en torno a la imagen de Temu, en la que los ciberdelincuentes prometen regalos, descuentos extraordinarios, cajas misteriosas o premios exclusivos con el fin de engañar a los usuarios y obtener su información bancaria y datos personales.

De acuerdo con la SSC, los estafadores replican casi de manera exacta la estética y el funcionamiento de la aplicación original para inducir a las víctimas a proporcionar información confidencial, creyendo que están interactuando con la plataforma legítima.

Comentó que, dichos fraudes se presentan en redes sociales, mensajes o correos electrónicos y páginas web que redirigen a los usuarios a sitios falsos.

"Los estafadores aprovechan la confianza que genera la marca Temu para montar páginas falsas, enviar mensajes maliciosos y generar enlaces apócrifos", dijo la dependencia en un video.

Entre las recomendaciones emitidas por la SSC se encuentran:

Verificar el remitente y el dominio de los mensajes o correos.

No hacer clic en enlaces sospechosos.

Comprobar la URL antes de ingresar datos personales o bancarios.

Utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o plataformas con protección al comprador.

Activar la autenticación de dos factores (2FA) siempre que esté disponible.

Mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones.

Educar y compartir información sobre alertas de seguridad con familiares o personas menos informadas.

Para denuncias, asesoría o reportes, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa al número 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante correo electrónico en policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

MV