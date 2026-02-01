El Parlamento de Egipto está estudiando formas de regular el acceso de menores a redes sociales con el fin de combatir lo que los legisladores llamaron "caos digital". Esta iniciativa sigue el ejemplo de algunos países occidentales que están considerando prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales.

Así lo dio a conocer la Cámara de Representantes a través de un comunicado, en el que señaló que trabajará en una legislación para regular el uso de las redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de "poner fin al caos digital al que nuestros niños se enfrentan y que impacta negativamente en su futuro".

Los legisladores consultarán con el gobierno y organismos expertos

De acuerdo al comunicado, los legisladores consultarán con el gobierno y organismos expertos para redactar una ley que "proteja a los niños egipcios de cualquier riesgo que amenace sus pensamientos y comportamiento". La iniciativa surgió después de que el presidente Abdul Fatá el Sisi instara a su gobierno y al Poder Legislativo a considerar una legislación que restrinja el uso de las redes sociales por parte de los niños, "hasta que alcancen una edad en la que puedan manejarlas adecuadamente".

Los comentarios televisados del presidente instaron a su gobierno a observar a otros países, incluidos Australia y Reino Unido, que están trabajando en legislaciones para "restringir o prohibir" a los niños el uso de las redes sociales.

50 % de los menores de edad en Egipto utilizan redes sociales

Según un informe de 2024, del Centro Nacional de Investigación Social y Criminológica, aproximadamente el 50% de los niños menores de 18 años en Egipto utilizan plataformas de redes sociales, donde es probable que estén expuestos a contenido dañino, ciberacoso y abuso.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para niños menores de 16 años. La medida desencadenó intensos debates sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

Por su parte, el gobierno británico dijo que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes, el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a su gobierno a acelerar la tramitación para asegurar que una prohibición de las redes sociales para niños menores de 15 años pueda ser aplicada al inicio del próximo año escolar en septiembre.



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS