¿Qué es una red VPN y por qué podría ser clave para tu privacidad?

Hoy en día, los hackeos, robos virtuales y delitos cibernéticos se han vuelto el pan de cada día. Aunque las redes de internet cuentan con programas y mecanismos de defensa para proteger la información personal que compartes, muchas veces estos sistemas no tienen el refuerzo necesario para impedir que tus datos sean vulnerados.Sin embargo, existe una alternativa adicional que puedes utilizar para protegerte y evitar problemas de ciberseguridad. Se trata de las redes VPN, herramientas que permiten a los usuarios navegar por internet bajo condiciones más seguras y con mayor privacidad.Y aunque su nombre pueda sonar complicado, una VPN es un recurso sumamente útil que vale la pena incorporar. Por ello, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tipo de conexiones.De acuerdo con Microsoft, una VPN (Virtual Private Network), por su significado en español de "Red Privada Virtual", establece una conexión digital entre el equipo que se conecta a dicha red y el servidor remoto que provee la señal VPN.De acuerdo con Microsoft, esta conexión es posible gracias a que, al momento de la vinculación, se crea un acceso en forma de tubo que conecta de extremo a extremo el dispositivo y la red. En este proceso se cifran los datos personales de los usuarios y la dirección IP (que permite la conectividad de los aparatos con el WiFi).Así, las redes VPN garantizan que la actividad online esté resguardada sin poner en riesgo los datos confidenciales de los internautas como correos, contraseñas y archivos. Asimismo, son ideales en el ecosistema laboral, pues proporcionan una sólida protección en redes corporativas y en las que existe una conexión excesiva.Así, si navegas por Internet mediante una VPN, su servidor se convierte en la fuente de tus datos, por lo que tu proveedor de servicios de Internet (ISP) y terceros no tendrán acceso a tu historial de búsquedas, ni a los sitios web que visitas y mucho menos a la información que envías y recibes virtualmente.Como dato curioso: Una VPN codifica los datos de cada usuario; dicho texto no puede ser visualizado por terceros, pero si alguien ingresa a él, no podrá descifrar el contenido.Para la empresa de ciberseguridad McAfee, usar redes VPN tiene varios beneficios como:Por otra parte, los expertos en tecnología como la empresa Kaspersky, indican que estas redes VPN deben ser utilizadas en momentos específicos:Cuando se usa una red pública de WiFi: Con este tipo de redes, los ciberdelincuentes atacan a menudo. Utilizar una red VPN en sitios públicos mantendrá el tráfico online y los datos del usuario protegidos.Navegación: Cuando se vaya a utilizar Internet, pues la actividad en este ecosistema tiende a sufrir peligros, como los hackeos y el robo de identidad.Transmisión de contenido: Servicios de transmisión de video como Netflix restringen la disponibilidad de cierto material en diversos puntos geográficos. Si vas de viaje y te sucede esto, las VPN cifrarán las direcciones IP para que parezca que estás accediendo al material restringido desde otro país en donde no está prohibido.Juegos: Si sueles jugar demasiado online, una red VPN podrá fortalecer la conexión a WiFi sin correr el riesgo de que el ancho de banda o los ataques ralenticen la señal.Compras en línea: Comprar en línea puede ser un riesgo, pero las VPN ayudan a mantener seguros los detalles de las tarjetas y otros métodos de pago para que los usuarios efectúen sus compras con la mayor seguridad. Para que aproveches una red VPN solo basta con que ingreses la contraseña de la red, como si se tratara de una WiFi. Ahora que sabes los beneficios de esta herramienta será mejor que siempre acudas a ella.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP