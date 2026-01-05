Museo JAPI presenta en "Voces Ilustradas. Trazos por la Libertad" a 60 artistas internacionales

El Museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) se convierte en un punto de encuentro para la ilustración crítica con la exposición “Voces Ilustradas. Trazos por la Libertad”, que reúne 60 obras de caricatura e ilustración internacional centradas en la defensa de la libertad de expresión.

La muestra se perfila como una de las principales opciones culturales para disfrutar durante los últimos días de vacaciones y a lo largo de enero.

La exposición presenta trabajos de artistas pertenecientes a la red Cartooning for Peace y al Cartón Club de América Latina, surgidos en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta realizado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A través del humor gráfico y la sátira, las piezas abordan temas como la crítica política, la memoria colectiva y el papel social del arte como herramienta de reflexión.

Entre las obras destacan las de la ilustradora colombiana Elena Ospina, ganadora del Premio La Catrina 2025, así como creaciones de reconocidos caricaturistas de México, América Latina y Europa. Parte del recorrido incluye ilustraciones dedicadas a la memoria de los atentados contra Charlie Hebdo, invitando al público a cuestionar los límites, riesgos y alcances del ejercicio satírico sin imponer lecturas únicas.

“Voces Ilustradas” es resultado de la colaboración entre el Museo JAPI, el CUAAD de la Universidad de Guadalajara y el EICH. La entrada es gratuita y puede visitarse de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas, en Zapopan.

Abierta hasta el 1 de febrero de 2026, la muestra ofrece una forma cercana y dinámica de acercarse al arte gráfico contemporáneo desde la risa, la crítica y la reflexión.

