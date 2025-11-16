Cometa 3I/ATLAS deja nueva revelación tras recientes fotos

El cometa interestelar 3I/ATLAS vuelve a sorprender a la comunidad científica y a los aficionados a la astronomía. Luego de pasar su perihelio el pasado 29 de octubre, recientes observaciones revelaron un cambio inesperado en su estructura, con una cola que ahora alcanza cerca de tres millones de kilómetros de longitud, un fenómeno que no se había registrado hasta hace pocos días.

El cuerpo celeste, que avanza hacia la Tierra a una velocidad estimada entre 60 y 61 kilómetros por segundo, se ubicará en su punto más cercano el 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros de distancia. Hasta la semana pasada, el cometa apenas mostraba signos de actividad, pese a liberar gases y vapor de agua como parte de su proceso de sublimación, al acercarse al calor solar.

¿Cómo fue el proceso para captar el cometa 3I/Atlas?

El hallazgo fue confirmado por el Virtual Telescope Project, con sede en Manciano, Italia, que logró capturar nuevas imágenes del cometa mediante una combinación de 18 exposiciones de 120 segundos con el sistema robótico ARTEC250+Paramount ME+C3Pro61000EC.

NASA/JPL-Caltech

En las fotografías se distingue una cola iónica visible hacia el noreste y una anticola orientada al este-sureste, una configuración poco común.

El astrónomo Gianluca Masi, director del proyecto, explicó a Sky at Night Magazine (BBC) que el equipo logró registrar las primeras imágenes del 3I/ATLAS tras su paso cercano al Sol, y que ahora la cola es más visible a medida que el cometa avanza hacia el cielo matutino.

Ahora la cola es más visible a medida que el cometa avanza hacia el cielo matutino. VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

La noticia coincide con el reciente descubrimiento del cometa C/2025 V1 (Borisov), hallado por el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov, el mismo que en 2019 identificó al 2I/Borisov, el primer cometa interestelar conocido. Ambos descubrimientos refuerzan el creciente interés científico por estos visitantes que cruzan fugazmente nuestro sistema solar, revelando nuevas pistas sobre los orígenes del cosmos.

EE