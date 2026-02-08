¿Por qué debes cambiar la contraseña original del wifi?

La conexión a wifi se ha convertido en un servicio fundamental en los hogares mexicanos. Pese a que el internet suele emplearse todo el tiempo, muchas familias olvidan un paso crucial para la seguridad a la hora de la instalación del aparato: cambiar la contraseña original.

Y es que el wifi del hogar puede ser valioso para los ciberdelincuentes quienes pueden hackear su sistema para cometer fraudes, robos de información y más.

Se estima que una red doméstica promedio puede recibir alrededor de 10 intentos de ataque cada 24 horas. Y, de acuerdo con un estudio realizado por Avast, 47% de los hogares mexicanos tienen al menos un dispositivo vulnerable.

En este sentido, es importante tomar algunas medidas de seguridad que pueden darle mayor protección al wifi de tu hogar. Una de ellas es el cambio de contraseña que te ayudará a proteger la información que circula en esta red.

¿Cómo cambiar la contraseña del wifi?

Uno de los grandes errores que cometen la mayoría de los usuarios es dejar la contraseña predeterminada que viene de fábrica en los routers. Esto es un grave error, ya que, en cualquier momento, las operadoras pueden sufrir una filtración de dichas contraseñas que pone en peligro la seguridad de los usuarios.

Ante este contexto, lo mejor es cambiar la contraseña de tu wifi. Debes saber que esto puede variar ligeramente dependiendo del proveedor, pero el proceso general es entrar a la interfaz del módem desde el navegador.

Los pasos que debes seguir para los principales proveedores de México son:

Conéctate a tu red wifi. Abre el navegador y escribe la dirección IP de acceso Posteriormente, ingresa el usuario y contraseña del administrador. Esta información la podrás encontrar en la etiqueta del módem. Busca la selección LAN inalámbrica, WLAN, WiFi o Seguridad. Cambia el campo de "Clave compartida" o "Contraseña". Recuerda elegir una contraseña segura que combine mayúsculas, minúsculas, números, signos y más. Una vez que cambies la contraseña da clic en "Guardar" o "Guardar cambios".

Tus dispositivos se desconectarán y deberás configurarlos a la red wifi con la nueva contraseña.

Debes saber que estos cambios también pueden variar según tu proveedor. Por ejemplo, si eres usuario TotalPlay puedes hacer el cambio desde la App Totalplay en el apartado de "Mi WiFi". O para usuarios Telmex puedes llamar a Asistencia Telmex. Para mayor seguridad de cómo realizar el cambio de una forma diferente a como te mostramos en el tutorial, puedes buscar directamente en el sitio oficial de tu proveedor.

Con el cambio de contraseña de tu red wifi, refuerzas la seguridad de tu red y evitar sufrir ciberataques.

MB