Nintendo apuesta por la nostalgia para arrancar 2026; aquí los detalles

Luego del exitoso lanzamiento de la Switch 2, Nintendo busca consolidarse en 2026 aprovechando el respaldo fiel de la comunidad gamer , para lo cual echará mano de la celebración del 40 aniversario de Super Mario, y la nostalgia de la consola Virtual Boy.

Lanzamientos esperados por la comunidad

En un encuentro celebrado en Fráncfort, en la sede de Nintendo en Europa, la compañía nipona presentó sus grandes apuestas para la primera mitad del año con varios puntos fuertes en el horizonte:

Mario Tennis Fever

Resident Evil Requiem

Virtual Boy

La expansión de Super Mario Bros Wonder, "Encuentro en el parque Belabel"

"2026 va a ser un año muy ilusionante para Nintendo porque seguimos celebrando el 40 aniversario de Mario sin olvidarnos de nuestro pasado. En este caso con Virtual Boy, una consola 'supernostálgica' que solo salió en Japón y llega por primera vez a Europa", destacó Enrique Marcellán, responsable de comunicación de Nintendo Europa en España.

Mario Tennis Fever (12 de febrero, Switch 2)

Si a Mario Kart lo han transformado en una plataforma de carreras en mundo abierto, ahora le toca el turno a otro de sus grandes clásicos, Mario Tennis: un título con el que arrancó la vida deportiva del fontanero más famosos del mundo en los videojuegos .

Poco queda ahora de ese juego de mecánicas básicas de 1995. Ahora el tenis da paso a un espectáculo visual de minijuegos, golpes especiales y raquetas con habilidades mágicas que hace que la simulación deportiva pase a segundo plano.

El juego cuenta con 38 personajes, 30 raquetas distintas con su habilidad correspondiente y unos gráficos que hacen que parezca una película de animación .

El ritmo del título es vertiginoso y sacrifica con acierto el realismo por diversión para toda la familia, con partidos de hasta 4 jugadores.

Cuenta, además, con numerosos modos: torneos, retos o el modo "popurrí" (modalidad en la que hay eventos externos que cambian el juego de manera impredecible), un modo historia (con Mario y sus amigos convertidos en bebés) o uno que permite jugar con el mando como si fuese una raqueta, muy al estilo Nintendo Wii.

Virtual Boy (17 febrero)

Lanzada en 1995, Nintendo apostó por la "realidad virtual" con un casco con gráficos en tercera dimensión: un aparato con diseño futurista, incomprendido por el público, y que debido a su fracaso comercial nunca vio la luz en Europa. Se trataba de un casco de grandes dimensiones, que se jugaba apoyado en una mesa y que apenas llegó con una veintena de juegos, todos monocromáticos con gráficos rojos sobre fondo negro.

Pero Nintendo sabe que los tiempos han cambiado y la nostalgia vende . Ahora regresa al mercado en dos versiones retro, un casco premium para coleccionistas casi idéntico al original y otro de cartón, en los que se introduce la pantalla de la Switch (1 y 2) para poder jugar.

Llega con un catálogo de 16 juegos para relanzar su consola más controvertida que ahora intentará seducir a los gamer con su original efecto estereoscópico.

Super Mario Bros Wonder. Encuentro en el parque Belabel (26 de marzo, Switch 2)

En 2023, Super Mario regresaba a las plataformas en pantalla horizontal. Ahora llega a Switch 2 con mejoras gráficas y rendimiento, pero sobre todo con la expansión multijugador "Encuentro en el Parque Belabel" que, en la práctica, es un juego completamente nuevo, de nuevas actividades, repleto de retos en los que competir o colaborar para superar los desafíos .

Llega además acompañada de una "flor parlante", un objeto de coleccionista que parece sacada del mismo videojuego. Se trata de una elocuente flor a modo de juguete que interactúa y será capaz de dar la hora, la temperatura o actuar como alarma, al margen de frases en hasta 11 idiomas.

Resident Evil, Pokémon Pokopia, Pragmata

La franquicia Resident Evil, desarrollada por Capcom, traerá con Requiem (27 febrero) la novena entrega de una saga que mantiene el terror y los sustos, pero también la acción más directa, al dar la posibilidad a los jugadores de decidir qué estilo de juegos seguir dependiendo del personaje: el sigilo y terror claustrofóbico de Grace o la determinación y resolución de Leon.

Pokémon Pokopia (5 marzo) , como parte del universo Pokémon, se espera como una de las grandes sorpresas del año al combinar una mecánica a medio camino entre Minecraft y Animal Crossing.

Pragmata (24 abril) se presenta como una propuesta de ciencia ficción narrativa, con énfasis en la ambientación futurista, y una acción muy fluida con una mecánica novedosa de puzles y habilidad.

