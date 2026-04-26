Domingo, 26 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

¿Por qué colgar llamadas de desconocidos es malo para tu celular?

Rechazar una llamada no deseada parece la solución más rápida, pero no es así, pues podría poner en riesgo tu celular de diferentes maneras

Por: El Informador

Existen algunas herramientas en tu celular para impedir llamadas de desconocidos. UNSPLASH / S. YAMKASIKORN

Todos los días, millones de personas se enfrentan a las molestas llamadas de número desconocido brillando en su pantalla. La reacción instintiva es presionar el botón rojo para rechazar la comunicación o contestar en silencio para averiguar quién llama. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica valida tu información ante los estafadores.

El error de colgar las llamadas SPAM

Cuando rechazas la llamada inmediatamente, envías una señal clara a los sistemas automatizados de que hay un humano activo prestando atención. Estas no son personas marcando al azar, sino "robocalls" operadas por inteligencia artificial (IA) que registran cada interacción para vender tu número a “data brokers”, multiplicando el acoso.

Si optas por contestar y mantenerte en silencio, el peligro se multiplica drásticamente. Los sistemas modernos están diseñados para grabar pequeños fragmentos de tu voz y utilizarlos posteriormente para cometer vishing (suplantación de identidad) o autorizar fraudes bancarios biométricos sin tu consentimiento.

¿Qué hacer si me llama un número desconocido?

Entonces, ¿cómo actuar ante este constante bombardeo digital que invade nuestra privacidad? La táctica más segura y recomendada es la indiferencia: debes tener paciencia y dejar que el teléfono suene hasta que la llamada se desvíe automáticamente al buzón de voz.

Al no existir ningún tipo de interacción humana, el algoritmo clasifica tu número como inactivo o abandonado. En caso de contestar por error, los especialistas sugieren decir firmemente "No me interesa, gracias" y colgar de inmediato para que el sistema registre una negativa rotunda, evitando que te sigan marcando.

¿Cómo evitar que me llamen de números desconocidos?

Herramientas oficiales en tu celular. Para blindar tu línea de manera efectiva, es fundamental apoyarse en la tecnología nativa de tu smartphone. Sistemas operativos como Android e iOS cuentan con potentes filtros antispam integrados que puedes activar fácilmente desde la configuración de llamadas para bloquear números reportados a nivel global.

Tips rápidos para frenar las llamadas SPAM: 

  1. Nunca cuelgues ni contestes en silencio. 
  2. Deja que la llamada suene hasta el final sin interactuar. 
  3. Activa el identificador de llamadas sospechosas en tu móvil. 
  4. Regístrate en plataformas oficiales de bloqueo publicitario. 
  5. Jamás devuelvas la llamada a prefijos internacionales extraños o inusuales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones