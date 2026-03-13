POCO X8 Pro Max tendrá una batería como pocas en su categoría

La nueva serie de smartphones, POCO X8 de Xiaomi, ha generado altas expectativas, pues la marca se encuentra entre los dispositivos de mayor rendimiento del sistema operativo Android. Según la presentación de la la nueva generación apuesta por un mejor procesamiento, baterías más grandes y una experiencia óptima para los usuarios.

Esto marca un paso significativo para la empresa, pues desde hace años ha tratado de consolidarse como una de las mejores alternativas dentro del mercado de teléfonos celulares de alto rendimiento.

La serie X8 llega con grandes novedades para elevar la familia X, incluyendo un nuevo modelo Pro Max, mejores procesadores y baterías que superan a las de generaciones pasadas.

Un nuevo y mejorado rendimiento

Uno de los nuevos y más importantes elementos de la serie POCO X8 es la potencia de procesamiento visiblemente mejorada ; la versión Pro Max incorpora un chip Dimensity 9500s, marcando un nuevo nivel en la serie.

Lo impresionante de este chip es que supera los tres millones de puntos en pruebas de rendimiento, colocándolo por encima de otros dispositivos en su misma categoría. Por ejemplo, para usuarios que usan su te teléfono para juegos pesado o multitareas intensivas, la potencia del chip hace de la experiencia mucho más fluida. También integra un sistema amplio de refrigeración IceLoop 3D, con el fin de mantener la estabilidad del rendimiento durante el uso intensivo, ayudando a disipar el calor.

Por su parte, el modelo Pro usa el procesador Dimensity 8500 Ultra, el cual también implica un gran salto a comparación con otras generaciones de la marca.

Una gran batería para una mejor experiencia de uso

La batería notoriamente más grande es otro de los cambios que más llaman la atención de esta generación. El modelo Pro integra una batería de 6500 mAh, capaz de soportar largas e intensas jornadas de uso sin cargar el celular constantemente.

En cambio, el modelo Pro Max tiene una batería de 8500 mAh, convirtiéndolo en uno de los dispositivos con mayor capacidad dentro del mercado de smartphones. Gracias a ello y a la optimización energética del sistema, el POCO X8 Pro Max ofrece hasta dos días de uso cotidiano, de acuerdo con las pruebas.

Además del rendimiento y la batería, la nueva generación de Xiaomi incluye características enfocadas en mejorar la experiencia general ; el diseño minimalista con un marco metálico que refuerza la durabilidad del dispositivo, una pantalla ultra delgada, y un apartado fotográfico que consigue imágenes más estables, hacen del POCO X8 Pro y Pro Max una de las mejores opciones de smartphones dentro del muy competitivo mercado.

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