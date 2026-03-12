Grok de X será de paga; ¿cuánto costará la suscripción?

Este jueves 12 de marzo muchos usuarios de X recibieron una mala noticia: se dio a conocer que el asistente de inteligencia artificial (IA), Grok, de la red social no estará disponible para todos los usuarios y solo lo podrán usar los suscriptores Premium y Premium +.

¿Qué es Grok de X?

Grok es un asistente de IA implementado en X, cuya función es ayudar a concretar tareas, por ejemplo, responder preguntas, resolver problemas y realizar lluvias de ideas. Anteriormente, Grok estaba disponible para todos los usuarios de la red social; sin embargo, ahora se deberá pagar una suscripción para poder seguir utilizándolo.

Cuando los usuarios de X notaron el cambio

El suceso empezó a notarse cuando usuarios de X intentaron comunicarse con la IA; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, ya que recibieron como respuesta que la función solo está disponible para suscriptores.

¿Cuánto cuesta la suscripción para usar Grok en X?

La suscripción Premium de X para usar Grok en México tiene un costo de 106 pesos al mes, pero se aplica un 50 % de descuento los primeros 2 meses, lo que equivale a 53 pesos por mes.

Por otro lado, la suscripción Premium+ tiene un costo de 810 pesos al mes; de igual manera, se aplica la misma promoción del 50 % de descuento los primeros dos meses.

La estrategia de Elon Musk

La decisión de permitir el acceso a la IA de Grok forma parte del plan de Elon Musk desde que adquirió la plataforma en 2022, el cual consiste en implementar en X suscripciones y servicios premium.

AS