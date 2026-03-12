Grok de X será de paga; ¿cuánto costará la suscripción?

Este jueves 12 de marzo muchos usuarios de X recibieron una mala noticia: se dio a conocer que el asistente de inteligencia artificial (IA), Grok, de la red social no estará disponible para todos los usuarios y solo lo podrán usar los suscriptores Premium y Premium +. Grok es un asistente de IA implementado en X, cuya función es ayudar a concretar tareas, por ejemplo, responder preguntas, resolver problemas y realizar lluvias de ideas. Anteriormente, Grok estaba disponible para todos los usuarios de la red social; sin embargo, ahora se deberá pagar una suscripción para poder seguir utilizándolo. El suceso empezó a notarse cuando usuarios de X intentaron comunicarse con la IA; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, ya que recibieron como respuesta que la función solo está disponible para suscriptores.La suscripción Premium de X para usar Grok en México tiene un costo de 106 pesos al mes, pero se aplica un 50 % de descuento los primeros 2 meses, lo que equivale a 53 pesos por mes. Por otro lado, la suscripción Premium+ tiene un costo de 810 pesos al mes; de igual manera, se aplica la misma promoción del 50 % de descuento los primeros dos meses. La decisión de permitir el acceso a la IA de Grok forma parte del plan de Elon Musk desde que adquirió la plataforma en 2022, el cual consiste en implementar en X suscripciones y servicios premium. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS