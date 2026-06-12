Alineación planetaria: ¿A qué hora podrá verse hoy 12 de junio?

Quienes disfrutan de la observación astronómica tendrán una excelente oportunidad este viernes 12 de junio, cuando el firmamento ofrezca una destacada alineación de tres planetas: Júpiter-Venus-Mercurio. Este fenómeno, considerado uno de los acontecimientos astronómicos más atractivos del año, podrá apreciarse especialmente desde ciudades como Ciudad de México, Sídney, Yakarta, Nueva Delhi, São Paulo, Johannesburgo y Buenos Aires, que ofrecen condiciones favorables para contemplarlo.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, estos tres planetas se alinearán en el cielo vespertino, bajos sobre el horizonte occidental después de la puesta de sol. Venus será el más brillante de los tres, Júpiter será fácil de localizar cerca, y Mercurio será el más difícil porque permanecerá más bajo en el resplandor del crepúsculo.

A pesar de que solo participan tres planetas, se trata de una de las alineaciones planetarias más fáciles de ver este 2026, ya que los tres planetas se pueden observar a simple vista.

¿A qué hora ver el desfile de planetas en México hoy, 12 de junio?

Según la plataforma Star Walk, esta alineación planetaria alcanzará su ventana de máxima visibilidad hoy, 12 de junio entre las 7:40 y 8:37 de la noche. Para poder verlo, se recomienda comenzar la observación alrededor de 30 minutos después del atardecer local, pues a esta hora Venus y Júpiter ya serán visibles.

StarWalk

No obstante, para ver la alineación completa, es decir, con Mercurio también, es mejor esperar alrededor de una hora después de la puesta de Sol, pues será cuando este planeta brille en el horizonte.

En México, la NASA recomienda buscar el espectáculo astronómico cerca del horizonte, en dirección al oeste-noroeste. Conforme a la agencia espacial, la Ciudad de México es uno de los mejores lugares para apreciar este desfile, ya que, a diferencia de ciudades ubicadas muy al norte del hemisferio, aquí el crepúsculo es más corto, lo que le permite a Mercurio mantenerse alto y visible por más tiempo después del atardecer.

StarWalk

¿Cómo ubicar el desfile planetario en el cielo este 12 de junio?

Ubica a Venus primero en el oeste después del atardecer. Se verá parecido a una estrella y será el planeta más brillante de la alineación. Puedes utilizar alguna app de astronomía para encontrarlo con más facilidad.

Luego busca Júpiter cerca de Venus. Júpiter será brillante, aunque no tanto como Venus y se encontrará más abajo y ligeramente a la izquierda del primer planeta.

Por último, encuentra a Mercurio más abajo. Mercurio estará más cerca del horizonte y al inicio será más difícil de ver en el crepúsculo.

En caso de que no puedas apreciar el desfile planetario este 12 de junio, no te preocupes, pues seguirá siendo visible hasta el próximo lunes 15 de junio y puedes seguir los mismos pasos para encontrarlo en el cielo.

KR