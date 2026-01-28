¿Cuánta agua necesitas realmente? Señales de que estás deshidratado aunque no tengas sed

El agua es un elemento indispensable para la vida, aunque muchas personas no le dan su importancia. Más allá de quitar la sed, una buena hidratación permite que el organismo funcione de forma correcta. De acuerdo con National Geographic, cerca de dos terceras partes del cuerpo humano están compuestas de agua, lo que explica por qué este recurso participa en funciones vitales como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la hidratación celular y la eliminación de toxinas a través de la orina y el sudor.

La falta de agua impacta de manera inmediata al organismo. La farmacéutica Merck, citada por National Geographic, señala que cuando el cuerpo comienza a deshidratarse, el agua almacenada en las células pasa al torrente sanguíneo para mantener el volumen de sangre y la presión arterial. Sin embargo, este mecanismo es solo temporal. A medida que la deshidratación avanza, los tejidos se resecan, las células se encogen y pierden eficiencia, lo que puede desencadenar fallas graves en el funcionamiento del cuerpo y, en casos extremos, la muerte.

La resistencia del cuerpo humano a la falta de agua es limitada, en comparación con otras especies. National Geographic explica que, mientras una persona puede sobrevivir varias semanas sin alimentos, sin agua, el organismo solo resiste entre dos y cuatro días. Factores como la edad, el estado de salud, el nivel de actividad física, el clima y la cantidad de masa muscular influyen en ese margen, ya que los músculos contienen más agua que la grasa y funcionan como una reserva extra.

¿Cuánta agua se necesita realmente?

Sobre esa pregunta que las personas pueden hacerse, según Mayo Clinic, el cuerpo pierde líquidos constantemente a través de la respiración, la transpiración, la orina y las evacuaciones, por lo que es necesario reponerlos de forma continua. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomiendan una ingesta diaria aproximada de 3.7 litros para los hombres y 2.7 litros para las mujeres adultas; indica que cerca del 20% de esa cantidad proviene de los alimentos, especialmente frutas y verduras, mientras que el resto se obtiene de bebidas.

Señales de que estás deshidratado aunque no tengas sed

La deshidratación no siempre se manifiesta como sed. MedlinePlus señala que también ocurre cuando el cuerpo no tiene la cantidad suficiente de agua y líquidos para funcionar con normalidad, y puede ser leve, moderada o grave.

Entre las causas más comunes se encuentran la sudoración excesiva por ejercicio o calor, la fiebre, los vómitos, la diarrea y el aumento en la necesidad de orinar, ya sea por diabetes no controlada o por el uso de diuréticos. También puede presentarse cuando no se ingieren suficientes líquidos debido a alguna enfermedad, náuseas, dolor de garganta o úlceras bucales. Los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo.

Los síntomas de deshidratación leve o moderada además de la sed incluyen boca seca, disminución en la cantidad de orina, orina de color amarillo oscuro, piel seca, dolor de cabeza y calambres musculares. En los casos graves pueden aparecer confusión, mareos, latidos cardíacos rápidos, respiración acelerada, ojos hundidos, apatía, shock e incluso desvanecimientos.

Mantenerse hidratado, aun cuando no se experimente sed, es una medida muy importante para preservar la salud y evitar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida.

Para cualquier duda que tengas sobre este tema, te recomendamos preguntar a tu médico de confianza.

