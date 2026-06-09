Hoy, 9 de junio, la industria de los videojuegos se paraliza con el esperado Nintendo Direct. Si quieres conocer los primeros juegos de la nueva Switch 2 y cerrar el verano de anuncios con broche de oro, esta transmisión en vivo es un evento imperdible.

El cierre espectacular del verano de videojuegos

Este verano de anuncios no decepcionó a los fanáticos. Tras las intensas jornadas vividas en el Summer Game Fest, el Xbox Game Showcase y el State of Play, la comunidad gamer ya tuvo revelaciones importantes para lo que resta del año y el futuro próximo.

Sin embargo, cuando muchos creían que la industria ya había mostrado todas sus cartas, la compañía japonesa decidió dar un paso al frente. Fiel a su estilo impredecible, Nintendo confirmó que realizará su propia transmisión para cerrar esta emocionante temporada de conferencias.

La cita definitiva es hoy, martes 9 de junio. A través de sus redes sociales oficiales, la gran N anunció que este evento estará dividido en dos partes fundamentales, diseñadas para mostrar tanto avances rápidos como vistazos profundos a sus próximos lanzamientos.

Nintendo Direct: horario y dónde ver EN VIVO en México

Para los seguidores en territorio azteca, la transmisión comenzará en punto de las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. Es el momento ideal para preparar el desayuno y sintonizar los canales oficiales de la compañía antes de iniciar las actividades del día.

El evento se podrá seguir totalmente en vivo a través del canal oficial de Nintendo en YouTube, así como en su portal web dedicado y sus perfiles en redes sociales. Se recomienda conectarse unos minutos antes para no perderse el inicio de la presentación.

Para el resto de América Latina, los horarios también están confirmados. Mientras que en países como Guatemala la emisión arrancará a las 8:00 AM, los fanáticos en Argentina podrán disfrutar de los anuncios a partir de las 11:00 AM, unificando a toda la región.

En cuanto a la duración, los espectadores deben prepararse para una jornada extensa. La transmisión constará de poco más de dos horas con 25 minutos de novedades ininterrumpidas, divididas estratégicamente para mantener el ritmo y la atención de la audiencia global.

Específicamente, tendremos 50 minutos dedicados al Nintendo Direct tradicional, donde se concentrarán los anuncios principales y los tráilers de impacto. Inmediatamente después, el Nintendo Treehouse: Live tomará el relevo durante 95 minutos para mostrar gameplay extendido y detalles técnicos.

Los juegos que llegarán a Switch y la nueva Switch 2

El enfoque principal de esta doble presentación será el catálogo de juegos que llegarán tanto a la actual consola híbrida como a la esperada Nintendo Switch 2. Esta transición generacional genera enormes expectativas sobre las capacidades técnicas del nuevo hardware.

Entre los títulos confirmados que harán acto de presencia destacan franquicias muy queridas que pedían a gritos un regreso. Star Fox, programado para el 25 de junio, Rhythm Heaven Groove (2 de julio) y Splatoon Raiders (23 de julio) son las cartas fuertes ya anunciadas.

Además de estos lanzamientos inminentes, el horizonte cercano promete más sorpresas. Se espera conocer detalles adicionales de estrenos programados para 2026, como el misterioso The Duskbloods y el esperado Fire Emblem: Fortune's Weave, que aún no cuenta con una fecha exacta de salida.

Por supuesto, los rumores han elevado el hype a niveles peligrosos en las últimas horas. La comunidad especula fuertemente sobre la posible revelación de un nuevo juego de Super Mario en 3D y un espectacular remake del clásico The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Este evento resulta crucial para la estrategia comercial de la empresa. Con el reciente aumento de precios de la Nintendo Switch 2, la compañía necesita presentar una alineación navideña particularmente atractiva y robusta para justificar la inversión de los consumidores en su hardware más costoso.

Resumen de datos clave para no perderte el evento

Aquí tienes un listado de puntos clave que responden a las preguntas fundamentales de la jornada:

¿Qué? Un nuevo Nintendo Direct y Treehouse Live.

Un nuevo Nintendo Direct y Treehouse Live. ¿Quién? Nintendo, presentando su futuro catálogo.

Nintendo, presentando su futuro catálogo. ¿Cuándo? Hoy, 9 de junio de 2026.

Hoy, 9 de junio de 2026. ¿Dónde? YouTube y canales oficiales de la marca.

YouTube y canales oficiales de la marca. ¿Por qué? Para revelar los juegos de Switch 2.

Para revelar los juegos de Switch 2. ¿Cómo? Con 145 minutos de transmisión total.

Con toda esta información sobre la mesa, solo queda esperar a que el reloj marque la hora indicada. Las expectativas deben mantenerse mesuradas, pero es innegable que la posibilidad de ver en acción a la nueva consola híbrida tiene a toda la industria expectante.

Ya sea que veamos el regreso triunfal de Link, una nueva aventura del fontanero bigotudo o franquicias completamente nuevas, hoy se escribirá un nuevo capítulo en la historia del gaming. Prepara tus botanas y disfruta del evento que cerrará con broche de oro este verano.

CT