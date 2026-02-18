Cada vez el tiempo de vida útil de los celulares suele ser menor, aunque esta depende de la gama y el mantenimiento, el promedio oscila entre los dos y cinco años, los dispositivos de gama alta (como iPhone o gama premium de Samsung) suelen durar entre cuatro y ocho años gracias a un mayor soporte de actualizaciones, mientras que los de gama baja o media suelen durar entre dos y cuatro años.

La batería, que dura unos 500-800 ciclos de carga, y la falta de actualizaciones de software son los factores principales de su obsolescencia. Además de que esta es el componente con mayor desgaste. Tras un tiempo de dos a tres años, es normal que requiera un cambio.

Por eso hoy en día la mayoría de las personas prefiere buscar un celular que, además tener las últimas novedades, supere el tiempo promedio de vida y que su batería sea duradera.

Criterios a valorar antes de comprar un celular

Lo primero que se debe considerar antes de comprar un smartphone, es conocer ciertos criterios:

El estándar actual: Una buena batería debe tener al menos 5000 mAh para asegurar una jornada completa de uso intenso.

De gama alta/media: 5000 mAh es la norma en muchos equipos.

Optimización del software: depende mucho de el tipo de sistema operativo que tenga el móvil, ya que algunos están mejor optimizados que otros.

Componentes del celular: que cuente con procesador eficiente y su pantalla sea de calidad.

Que cuente con funciones de ahorro de energía.

¿Cuál es el celular de Samsung con mejor batería en 2026?

Una de las opciones favoritas de los usuarios es la marca Samsung y este es considerado uno de los modelos con mejor batería para este año.

Samsung Galaxy A17 4G

Este modelo de gama media económica lanzado a finales de 2025, tiene una batería de larga duración de 5000 mAh (carga de 25W), también cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ de bajo consumo, lo que ayuda a extender la duración de la carga durante todo el día.

Amazon

Sus otras características son que tiene un procesador MediaTek Helio G99, sobre sus cámaras la principal (trasera) es de 50 MP con estabilización óptica OIS, ultra gran angular de 5 MP y macro de 2 MP, la cámara frontal de 13 MP.

Su memoria y almacenamiento varia de 4GB o 8GB de RAM, con 128GB o 256GB de almacenamiento interno (expandible mediante microSD).

Su conectividad es 4G LTE, Wi-Fi 5 (doble banda), Bluetooth 5.3, NFC, USB Tipo-C 2.0. Su sistema operativo es el Android 15 con interfaz Samsung.

KR