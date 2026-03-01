NASA prevé dos viajes a la Luna en 2028; ¿qué pasará con Artemis II?

La NASA anunció importantes cambios en su programa lunar Artemis II, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de lograr el regreso de estadounidenses a la Luna en 2028.

Se pospone el lanzamiento de Artemis II

El anuncio llega después de que el lanzamiento de la anticipada misión Artemis II, que enviará a astronautas alrededor de la Luna (sin alunizar) por primera vez en más de 50 años, fuera pospuesto de nuevo la semana pasada tras un problema técnico con el cohete.

Ante los últimos retrasos y la presión de China, que espera enviar humanos a la Luna en 2030, la NASA anunció el cambio en sus planes.

Para cumplir con el plazo de 2028, la agencia espacial estadounidense "añadirá misiones" entre el vuelo de Artemis II, ahora programado para comienzos de abril, y el regreso a la superficie lunar, dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA, en una conferencia de prensa.

NASA will increase the cadence of the Artemis missions to successfully return humans to the Moon and sustain a lunar presence.



Artemis III will test systems in low Earth orbit to prepare for an Artemis IV Moon landing in 2028. https://t.co/TovtCfQXzf pic.twitter.com/WFrTdacerY— NASA (@NASA) February 27, 2026

Se prevén dos misiones a la Luna en 2028

Artemis 3 ya no incluirá el esperado alunizaje de una tripulación estadounidense. Este se intentará en la siguiente fase, Artemis 4, con dos posibles misiones en 2028, dijo Isaacman.

La transformación busca que Artemis tenga una estructura similar al programa Apolo, que consistió en múltiples misiones cercanas entre sí y de dificultad creciente.

¿Qué es la misión Artemis II?

La misión Artemis II se basa en el éxito de la misión Artemis I sin tripulación de 2022 y demostrará una amplia gama de capacidades necesarias en misiones al espacio profundo.

El vuelo de prueba Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS