En plena inauguración del Mundial 2026, usuarios de ViX comenzaron a reportar fallas en la transmisión de la ceremonia cuando intentaban ver el show completo que hace unos momentos se llevó a cabo en la capital de México. De acuerdo con los reportes, la falla se presentó en algunos de los usuarios.

A partir de ello, la cuenta oficial de ViX en X habría publicado un mensaje que después fue eliminado. En el texto se informaba lo siguiente:

"Estamos al tanto del problema técnico que está afectando la transmisión de la inauguración. Nuestro equipo ya está trabajando para resolverlo. Síguenos por este medio para los siguientes updates. Gracias por tu paciencia" aparecía en la cuenta de X, antes de ser eliminado.

Pese a borrar el mensaje, ViX ha contestado diversos mensajes de usuarios que han reportado fallas a través de dicha red social. En ellos, la cuenta de X de la empresa revela que el equipo ya atiende el problema técnico que afecta en la transmisión. En ese sentido, se señala que se compartirá una actualización respecto a ello tan pronto el equipo tenga más información del problema.

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OB