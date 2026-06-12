Facebook caído: aquí puedes revisar si ya funcionan Meta y sus servicios

Este viernes 12 de junio, las principales redes sociales sufrieron una caída masiva. Conocer el estado de estas plataformas es vital para retomar tu comunicación diaria y evitar reiniciar tu módem en vano.

La mañana de este viernes trajo consigo una sorpresa desagradable para millones de internautas. Facebook, la red social estrella de Meta, presentó fallas significativas que impidieron a los usuarios interactuar con normalidad, leer noticias o compartir contenido.

De acuerdo con los datos recopilados, los problemas no se limitaron a una sola aplicación. El ecosistema completo de la compañía tecnológica parece estar experimentando intermitencias severas que afectan a nivel global.

¿Qué pasó con Facebook y a qué hora iniciaron las fallas?

Según los registros oficiales de Downdetector, el sitio especializado en monitorear el estado de los servicios digitales, los reportes de caída comenzaron a dispararse desde las 7:33 de la mañana.

Las estadísticas muestran que el 47 % de los usuarios de Facebook experimentó problemas directos con el funcionamiento de la aplicación móvil.

Además, un 34 % reportó serias dificultades al intentar iniciar sesión en sus cuentas, mientras que el 16 % restante sufrió fallas en la conexión directa con el servidor central.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas detrás de este apagón digital. Sin embargo, la frustración de los usuarios ya se hace notar fuertemente en otras plataformas que siguen activas.

Instagram, Messenger y WhatsApp sufren caída

El efecto dominó dentro de la infraestructura de la empresa no se hizo esperar. Messenger, la app de mensajería nativa, alcanzó su punto más crítico a las 7:48 horas con cientos de informes.

En esta plataforma, los usuarios destacaron problemas de inicio de sesión en un 67 %, fallas en la app en un 24 % y errores al enviar mensajes en un 7 por ciento.

Por su parte, Instagram no corrió con mejor suerte. La popular plataforma de fotografías y Reels registró su pico de fallas a las 8:20 de la mañana, acumulando más de 300 reportes en cuestión de minutos.

Los internautas señalaron que el 68 % de los errores provenían directamente del funcionamiento de la app, impidiendo subir historias o actualizar el inicio.

Incluso WhatsApp, la herramienta de mensajería instantánea más utilizada del mundo, presentó inestabilidad. Los reportes indican que la versión web fue la más afectada, dejando a miles de trabajadores y estudiantes sin su principal canal de comunicación.

Cómo revisar si Facebook, Instagram y WhatsApp ya funcionan

Si necesitas saber en qué momento podrás volver a publicar o enviar mensajes urgentes, existen formas confiables de monitorear la situación en tiempo real.

No te desesperes, guarda la calma y sigue estas recomendaciones prácticas para estar informado:

Consulta Downdetector: Visita el portal downdetector.com.ar para ver gráficas en vivo sobre los reportes de fallas en tu región y confirmar si el servicio se ha restablecido.

Revisa otras redes: Plataformas alternativas suelen ser el termómetro perfecto. Busca tendencias como "#FacebookDown" o "#InstagramDown" para leer actualizaciones de otros usuarios.

Plataformas alternativas suelen ser el termómetro perfecto. Busca tendencias como "#FacebookDown" o "#InstagramDown" para leer actualizaciones de otros usuarios. Evita desinstalar la app: El problema radica en los servidores internos de Meta , por lo que borrar y reinstalar la aplicación en tu celular no solucionará la falla y solo consumirá tus datos.

El problema radica en los servidores internos de , por lo que borrar y reinstalar la aplicación en tu celular no solucionará la falla y solo consumirá tus datos. Prueba la versión web: En ocasiones, las aplicaciones móviles fallan, mientras que las versiones de escritorio mantienen cierta estabilidad, o viceversa. Intenta alternar entre ambas.

En ocasiones, las aplicaciones móviles fallan, mientras que las versiones de escritorio mantienen cierta estabilidad, o viceversa. Intenta alternar entre ambas. Paciencia ante todo: Las caídas de servidores a nivel global suelen resolverse en cuestión de horas una vez que los ingenieros identifican el problema de raíz.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales en los canales de soporte. Se espera que en el transcurso de las próximas horas los servicios regresen a la normalidad y puedas continuar navegando sin interrupciones.

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AS