México llama a revisar 691 motocicletas Kawasaki por posible daño interno del motor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el llamado a revisión aplica para las motocicletas Ninja ZX-6R modelos ZX636J y ZX636K, años 2024, 2025 y 2026. Detalló que en esas unidades "el apriete irregular de los pernos del cárter provoca una fuerza axial excesiva", lo que puede dañar piezas internas del motor "debido a una holgura incorrecta de aceite".

"La falla requiere reparación para evitar fallas internas del motor", alertó. La organización, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, aseguró que como contramedida, la empresa reemplazará las piezas sospechosas sin costo.

Agregó que en las unidades nuevas se reapretarán los pernos de fijación del cárter, mientras que en las usadas se revisará el metal del cojinete y, en caso de presentar problemas, será sustituido. La Profeco indicó que los propietarios de las motocicletas recibirán un aviso vía telefónica o correo electrónico para acudir a un distribuidor autorizado Kawasaki.

¿Qué hacer si tienes una de estas motocicletas?

La dependencia invitó a consultar el llamado a revisión y, en caso de requerir más información, contactar a Kawasaki a través del teléfono 81 2598 9625, el correo tservice.warranty@kawasakimotores.mx y el sitio web de Kawasaki México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para 691 motocicletas de la marca Kawasaki debido a una posible falla mecánica relacionada con componentes internos del motor.

De acuerdo con la dependencia, las unidades involucradas corresponden a las motocicletas Ninja ZX-6R modelos ZX636J y ZX636K de los años 2024, 2025 y 2026, las cuales podrían presentar problemas derivados de un apriete irregular en los pernos del cárter.

Según explicó Profeco, esta situación puede provocar una fuerza axial excesiva dentro del motor, generando daños en algunas piezas internas debido a una holgura incorrecta de aceite. La autoridad advirtió que, de no atenderse, la falla podría ocasionar problemas internos en el motor y afectar el funcionamiento adecuado de la motocicleta.

¿Cuál es el problema detectado?

El llamado preventivo se centra específicamente en el sistema de fijación del cárter, una pieza clave dentro del motor encargada de proteger y contener el aceite lubricante. La irregularidad en el ajuste de los pernos podría generar desgaste prematuro en componentes internos, especialmente en los cojinetes, lo que incrementa el riesgo de averías mecánicas.

Como medida correctiva, Kawasaki realizará las reparaciones necesarias sin costo para los propietarios afectados. En el caso de las motocicletas nuevas, la empresa únicamente efectuará el reapriete de los pernos de fijación del cárter. Mientras tanto, en las unidades que ya se encuentran en circulación se llevará a cabo una inspección más detallada.

Si durante la revisión se detecta daño o desgaste en el metal del cojinete, la pieza será reemplazada completamente.

Cómo saber si tu motocicleta está afectada

Profeco informó que los propietarios de las motocicletas involucradas serán contactados directamente mediante llamada telefónica o correo electrónico para acudir a un distribuidor autorizado de Kawasaki.

La recomendación es atender el llamado lo antes posible para evitar posibles complicaciones mecánicas y garantizar el funcionamiento seguro de las unidades.

Además, la dependencia recordó que este tipo de campañas de revisión forman parte de los mecanismos preventivos utilizados por fabricantes y autoridades para corregir defectos antes de que representen un riesgo mayor para los consumidores.

TG