El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, Bing o Google Gemini se ha vuelto una práctica cotidiana tanto en oficinas como en hogares.

Según una reveladora encuesta de Business Insider, citada recientemente por los expertos de Telefónica Tech, el 43% de los trabajadores ya utiliza la inteligencia artificial para agilizar sus tareas profesionales diarias. Funcionan como buscadores avanzados que nos ahorran horas de trabajo.

¿Dónde radica exactamente el problema? La mayoría de las personas olvidan que estos avanzados chatbots no son diarios íntimos ni cajas fuertes impenetrables. En realidad, son modelos de lenguaje diseñados por gigantes tecnológicos como OpenAI, los cuales aprenden constantemente de las interacciones que tienen con los usuarios.

Cuando le cuentas un problema personal a la máquina o le pides que resuma un documento confidencial de tu empresa, esa información no desaparece en el vacío digital. Al contrario, se procesa, se almacena y, eventualmente, podría ser utilizada para entrenar y perfeccionar las futuras versiones del sistema.

¿Por qué tus conversaciones alimentan a la máquina?

Para comprender a fondo este riesgo, es necesario responder al cómo y al porqué funciona esta tecnología disruptiva. Los modelos de lenguaje mejoran su capacidad de respuesta analizando millones de datos y patrones de texto de forma ininterrumpida.

A la vez que un modelo de IA te proporciona respuestas útiles, también utiliza la pregunta y la información contenida en tu consulta para aprender. Es un ciclo continuo de retroalimentación que nunca se detiene.

Aunque empresas como OpenAI aseguran que la información obtenida se utiliza de manera agregada y anónima, sin identificar directamente a quien la proporciona, el riesgo de exposición sigue latente. Si compartes datos extremadamente específicos, el sistema podría asimilarlos y utilizarlos después para responder nuevas consultas hechas por otros usuarios.

Por este motivo, los especialistas en ciberseguridad de Telefónica Tech insisten en la necesidad urgente de tomar medidas proactivas. Proteger nuestra intimidad y la información sensible o confidencial de las organizaciones ya no es opcional, es una obligación ineludible en la era digital.

Lo que nunca debes compartir con ChatGPT: Tips rápidos de seguridad

Para navegar de forma segura y aprovechar los beneficios de esta nueva era tecnológica, es vital establecer límites claros. Aquí tienes una lista de puntos clave sobre los datos que jamás debes introducir en un chatbot:

Datos personales y financieros: Nunca compartas tu número de cuenta bancaria, contraseñas, identificaciones oficiales o tu dirección exacta.

Nunca compartas tu número de cuenta bancaria, contraseñas, identificaciones oficiales o tu dirección exacta. Documentos confidenciales del trabajo: Evita subir contratos laborales, balances financieros, bases de datos de clientes o estrategias de negocio que no sean de dominio público.

Evita subir contratos laborales, balances financieros, bases de datos de clientes o estrategias de negocio que no sean de dominio público. Conversaciones privadas: No pegues chats de WhatsApp, mensajes directos o correos electrónicos íntimos para que la IA los analice, traduzca o resuma.

No pegues chats de WhatsApp, mensajes directos o correos electrónicos íntimos para que la IA los analice, traduzca o resuma. Planes de viaje detallados: Aunque es una tendencia creciente pedirle a la IA que organice vacaciones, compartir fechas exactas y tu itinerario detallado puede ser un riesgo para la seguridad de tu hogar mientras estás fuera.

Aunque es una tendencia creciente pedirle a la IA que organice vacaciones, compartir fechas exactas y tu itinerario detallado puede ser un riesgo para la seguridad de tu hogar mientras estás fuera. Código fuente propietario: Si eres desarrollador de software, no pidas a la IA que depure o complete código confidencial que pertenezca a tu empresa.

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Cómo proteger tu privacidad hoy mismo sin dejar de usar la tecnología

La solución definitiva no es desconectarse ni dejar de usar la inteligencia artificial, sino aprender a interactuar con ella usando el sentido común y la precaución. El primer paso indispensable es leer y comprender las políticas de privacidad de las herramientas que utilizas a diario.

Además, plataformas líderes como ChatGPT ofrecen opciones en su configuración para desactivar el historial de chat. Al activar esta función, evitas que tus conversaciones actuales se utilicen para entrenar sus modelos de lenguaje en el futuro, brindándote una capa extra de protección.

En el entorno laboral, las empresas tienen la responsabilidad de establecer protocolos de seguridad claros y actualizados. Es fundamental capacitar a todos los empleados sobre qué tipo de información es segura para compartir con estos asistentes virtuales y cuál debe mantenerse estrictamente dentro de los servidores corporativos.

Recuerda siempre que, en el vasto mundo digital, tú eres el primer y más importante filtro de seguridad. Antes de presionar el botón de "enviar" en cualquier plataforma de IA, hazte una simple pregunta: ¿Compartiría esta información con un desconocido en la calle?

Si la respuesta es un rotundo no, entonces tampoco se la cuentes a la máquina. Mantener tu privacidad intacta y proteger tus datos personales es el mejor prompt que puedes ejecutar hoy mismo para garantizar tu tranquilidad en el futuro.

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