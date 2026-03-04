MacBook Neo y iPhone 17e: Conoce los nuevos dispositivos más baratos de Apple

La compañía tecnológica estadounidense Apple presentó esta semana los nuevos dispositivos que se sumarán a su ecosistema y que, siguiendo una línea diferente a lo habitual, se posicionan como los más económicos de la marca. El ordenador portátil MacBook Neo y el teléfono iPhone 17e estarán disponibles a partir del 11 de marzo, y aquí te compartimos todos los detalles.

Durante años, la computadora portátil más barata de Apple superaba los 20 mil pesos mexicanos, por lo que la nueva MacBook Neo, con pantalla de 13 pulgadas y un cuerpo que pesa solo 1.2 kg, sorprende al tener un precio de tan solo 12 mil 999 pesos en su edición base.

Por su parte, el teléfono “asequible” iPhone 17e mantiene el mismo precio que el modelo del año pasado: 14 mil 999 pesos.

Esta decisión responde a un movimiento estratégico de Apple para proteger su dominio en el mercado global y atraer nuevos usuarios en un contexto de encarecimiento de la cadena de suministro y escasez de chips de memoria.

El portátil más asequible hasta la fecha

El MacBook Neo destaca por su diseño colorido —disponible en plata, índigo, rosa “blush” y el nuevo verde “citrus”— y por ofrecer una autonomía de hasta 16 horas.

Sin embargo, su bajo precio implica algunos sacrificios técnicos. El Neo incorpora el chip A18 Pro, el mismo que equipa el iPhone 16 Pro, en lugar de los chips de la serie M utilizados en los modelos más avanzados.

Aunque es compatible con funciones de inteligencia artificial (Apple Intelligence), carece de teclado retroiluminado y su conectividad se limita a un único monitor externo.

Apple también ofrece una variante que duplica el almacenamiento a 512 GB e incluye lector de huellas Touch ID por 14 mil 999 pesos.

Con este modelo más económico, la compañía busca competir con los Chromebooks de Google y los equipos Windows de gama básica, dispositivos muy populares entre estudiantes y compradores primerizos.

Esto sucede después de que los ingresos de Mac cayeran casi un 7%, hasta 8 mil 390 millones de dólares, en el trimestre navideño respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas de los analistas, que estimaban ventas de aproximadamente 9 mil millones de dólares.

iPhone 17e y la inteligencia artificial

En telefonía, el iPhone 17e conserva muchas características de su modelo anterior, pero integra el nuevo chip A19, que garantiza soporte de actualizaciones de software por hasta siete años, convirtiéndolo en el terminal más económico compatible con el ecosistema de inteligencia artificial de Apple.

Entre sus novedades físicas destacan la incorporación de MagSafe para accesorios magnéticos, un cristal de pantalla más resistente y un almacenamiento base de 256 GB, el doble que el modelo del año pasado.

Este modelo competirá con el Pixel 10a de Google, que saldrá al mercado por 11 mil 999 pesos mexicanos.

Según datos de la consultora IDC, se espera que el mercado mundial de teléfonos inteligentes registre este año su mayor caída histórica, con un descenso del 13% en los envíos, debido al aumento de costos y la escasez de componentes.

Por ello, Apple busca ampliar su base de usuarios ofreciendo opciones más accesibles sin dejar de integrar funciones clave como la inteligencia artificia l, mientras mantiene su liderazgo en el mercado global y se prepara para enfrentar los retos de la industria tecnológica.

