La más reciente apuesta de Apple finalmente ha sido presentada al público, el nuevo iPhone 17e cuenta con algunas particularidades que seguro interesarán a más de uno, a continuación te informaremos acerca de las novedosas características que incluye este dispositivo.

El nuevo modelo iOS destaca por integrar tecnología de última generación, como el chip A19 y una cámara Fusion de 48 MP, posicionándose como una de las opciones con mejor relación costo-beneficio de la marca.

¿Cuál será su precio y qué versiones estarán disponibles en México?

El iPhone 17e llegará al mercado mexicano con un atractivo precio inicial de $14 mil 999 pesos. Una de las novedades más significativas es que este modelo ahora ofrece el doble de almacenamiento inicial que su predecesor, comenzando en los 256 GB. Sin embargo, tenemos una buena noticia para los amantes de la fotografía y el vídeo, debido a que también se comercializará una una opción con 512 GB de capacidad.

Para facilitar su adquisición, se han anunciado planes de financiamiento que permiten obtener el equipo desde $833.28 pesos al mes durante 24 meses.

¿Cuándo inicia la preventa del iPhone 17e?

Aquellos interesados en adquirir este dispositivo en tierras mexicanas, no deberán esperar demasiado, debido a que la preventa oficial inicia este miércoles 4 de marzo a partir de las 8:15 a.m.

Tras el periodo de reserva, el iPhone 17e estará disponible de forma oficial y comenzará su distribución el miércoles 11 de marzo.

Características principales de este nuevo dispositivo

El dispositivo no solo destaca por su precio, sino por las mejoras técnicas heredadas de la línea principal:

Rendimiento: Equipado con el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que promete un desempeño fluido incluso en juegos AAA y tareas de inteligencia artificial.

Cámara: Sistema Fusion de 48 MP con un teleobjetivo de calidad óptica de 2x y capacidades avanzadas para retratos de última generación.

Durabilidad: Incorpora el nuevo Ceramic Shield 2, que es tres veces más resistente a los rayones que la generación anterior.

Carga y Accesorios: Por primera vez en esta línea, se incluye compatibilidad con MagSafe para carga inalámbrica rápida de hasta 15 W, además del puerto USB-C para carga por cable.

Diseño: Estará disponible en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa pálido.

Con el lanzamiento del iPhone 17e, Apple busca atraer a los usuarios que desean dar el salto a la familia iPhone 17 con un dispositivo duradero, potente y con mayor capacidad de almacenamiento desde su versión base.

CT