Meta despedirá al 10% de su plantilla el 20 de mayo; más de siete mil empleados serán afectados

Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, prepara una nueva ola de recortes laborales que impactará a cerca del 10% de su fuerza laboral , de acuerdo con un memorando interno difundido este jueves por Bloomberg.

Según el documento, la reducción de personal se ejecutaría el próximo 20 de mayo y contemplaría además la cancelación de alrededor de seis mil vacantes que permanecían sin cubrir dentro de la compañía.

Casi ocho mil empleados afectados

En el mensaje enviado a unos ocho mil empleados, Janelle Gale, directora de personal de Meta, señaló que la empresa tenía previsto comunicar la decisión una vez definidos más detalles del proceso; sin embargo, la filtración de la información en medios especializados llevó a la compañía a adelantar el anuncio con el objetivo de disminuir la incertidumbre entre sus empleados.

"Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", anota en su texto Gale. La jefa de personal anotó que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando".

Los empleados despedidos serán indemnizados

La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos. La compañía detalló que los empleados afectados en EU recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales. Meta ya había proyectado inversiones de capital récord para este año y, en los últimos meses, ha anunciado varios acuerdos multimillonarios con socios de IA.

Además, ha alentado a los empleados a utilizar agentes de IA internamente para ayudar con la programación y otras tareas. Meta contaba con casi 79 mil trabajadores a principios de año. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre la próxima semana.

TG