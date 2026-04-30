Lista de celulares Samsung que reciben One UI 8.5 en mayo 2026

En medio de la constante evolución del software móvil, Samsung continúa actualizando su ecosistema con nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Durante mayo de 2026, varios de sus dispositivos comenzarán a recibir One UI 8.5, una actualización que promete optimizar la experiencia de uso, reforzar la seguridad y añadir herramientas pensadas para el día a día.

Aunque aún no se anuncia la lista oficial, estos son los dispositivos que muy posiblemente reciban la actualización. Pues se espera que Samsung entregue One UI 8.5 a casi 100 modelos de teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy durante el año 2026,

¿Cuándo inicia la actualización y que modelos la tendrán?

El lanzamiento de la actualización será por fases y según las regiones del mundo; comenzará en la primera semana de mayo, mientras que en Corea del Sur iniciará el 1ro de mayo (hoy 30 de abril por la diferencia horaria), para el resto del mercado global comenzará a partir del 4 de mayo y se irá extendiendo en los siguientes días.

Principios de Mayo

Los primeros dispositivos que recibirán la actualización serán los que recibieron el beta program, que integra la mayoría de las versiones de:

Serie Galaxy S25: S25, S25+ y S25 Ultra

Teléfonos flexibles: Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

Tablets: Consejo Galaxy Tab S11

A mediados de mayo

Los dispositivos que sean modelos del año 2024 y dispositivos Fan Edition (FE) seleccionadas recibirán las actualización a mediados del mes.

Serie Galaxy S24: Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Teléfonos flexibles: Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6

Fan Edition: Galaxy S25 FE un Galaxy S24 FE, y muy seguramente el Galaxy S25 Edge.

Finales de mayo

A finales de este mes los modelos premium más antiguos y los primeros modelos de la serie A tendrán la actualización.

Serie Galaxy S23: Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Serie Galaxy S22: Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra (Esta serie es una de las últimas actualizaciones importantes del sistema operativo).

Primeros modelos de la serie Galaxy A: Galaxy A56, Galaxy A36

Para el resto de modelos de celulares y tabletas muy probablemente sea en el mes de junio, ya que la transición completa de dispositivos compatibles debería de finalizar en julio. Como recordatorio, los modelos de la nueva serie Galaxy S26 y serie A (A57 y A37) ya han llegado al mercado con dicha actualización.

¿Qué puede esperarse de la actualización One UI 8.5?

La actualización One UI 8.5, basada en Android 16, se centra en perfeccionar la inteligencia artificial (Galaxy AI), mejorar la personalización del panel rápido y optimizar el rendimiento, funcionando como un puente hacia la siguiente gran versión. Se espera una edición fotográfica continua, un Bixby potenciado por IA y mejoras en Quick Share.

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KR