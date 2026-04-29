¡Adiós WhatsApp! Estos celulares se quedarán sin la app en mayo de 2026

La aplicación de mensajería más popular de México, WhatsApp, dejará de ser compatible con una larga lista de celulares en mayo de 2026 debido al lanzamiento de sus actualizaciones mensuales , las cuales no solo optimizan el sistema operativo de los dispositivos, sino que también refuerzan su seguridad.

Y aunque la mayoría de los celulares no tiene problema con estas mejoras, la compañía Meta señaló que algunos modelos antiguos no cuentan con la capacidad suficiente para soportar las nuevas funciones que se despliegan de manera habitual.

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De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, actualmente la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como con iPhone que cuenten con iOS 15.1 y versiones siguientes.

Además, señala: "Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, a continuación te contamos cuáles son los celulares que se quedarán sin la aplicación a partir de mayo de 2026.

¿Qué celulares no podrán utilizar WhatsApp a partir de mayo de 2026?

A partir de este criterio, hay celulares que ya no reciben actualizaciones de WhatsApp y que no pueden cumplir con los requisitos actuales de la aplicación.

Los celulares que dejarán de ser compatibles son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Si tu celular está en la lista anterior, entonces no podrás seguir usando la aplicación a menos que instales una versión superior a Android 5.0 o iOS 15.1.

Si no es posible que tu celular reciba esta actualización de su sistema operativo, la única solución es cambiar tu celular a un modelo más reciente.

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