La NASA y Blue Origin iniciarán este año la construcción de una base en la Luna

La NASA avanza en su estrategia para establecer una presencia sostenida en la Luna con el envío, entre septiembre y noviembre de este año, de un alunizador no tripulado desarrollado por Blue Origin. Esta misión marcará el inicio de una serie de operaciones destinadas a sentar las bases de una futura infraestructura lunar.

El vehículo seleccionado para el viaje es el módulo Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la compañía fundada por Jeff Bezos, cuya tecnología busca validar sistemas clave para misiones posteriores con tripulación.

Bajo el nombre de “Moon Base One”, esta será la primera misión de un aterrizador lunar financiado de forma privada, y tendrá como destino la cresta del cráter Shackleton, ubicado en el polo sur del satélite, una región estratégica por su potencial para futuras exploraciones.

La conquista lunar

De acuerdo con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, la misión no solo transportará instrumentación científica, sino que servirá para probar capacidades críticas que permitan reducir riesgos en el desarrollo del Sistema de Aterrizaje Humano.

Como parte del mismo plan, la agencia ya contempla un segundo lanzamiento hacia finales de 2026, en colaboración con Astrobotic Technology, que enviará más de 500 kilogramos de carga, incluido un róver, consolidando así una nueva etapa en la exploración comercial y científica de la Luna.

Mientras que el tercer aterrizador correrá a cargo de Intuitive Machines e investigará los orígenes de las anomalías magnéticas de la Luna.

¿Cómo se planea construir la base lunar?

Los tres lanzamientos no tripulados se enmarcan en la fase inicial de la construcción de la base lunar, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029.

La NASA anunció el pasado marzo un ambicioso plan para construir una base en el polo Sur de la Luna en los próximos años, una zona con regiones en sombra permanente que permiten la presencia de hielo, lo que facilitará la estancia permanente de astronautas en su superficie.

"Visualizamos la base lunar como una extensión de cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente", dijo el científico español Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base.

La segunda etapa de su construcción abarca entre 2029 y 2032 y prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes, además del traslado de 60 toneladas de material, que permitan establecer la infraestructura inicial de la base, con misiones tripuladas semestrales.

La tercera será la definitiva, con 29 despegues y 28 alunizajes con capacidad para transportar 150 toneladas, y la presencia continua de humanos en la Luna.

¿Cómo se sustentará la vida en la luna?

"Vamos a tener constelaciones de satélites que permitirán la comunicación, la navegación, el apuntamiento y la observación. Vamos a tener róvers y vehículos lunares, y también vamos a tener drones", agregó el científico español.

El clima extremo será uno de los principales desafíos que afrontarán los habitantes de la base, ya que el satélite puede alcanzar temperaturas de hasta 120 centígrados durante el día -que se prolonga por dos semanas terrestres- y descender por debajo de los -120 grados centígrados durante la noche, de igual duración.

La generación de electricidad es otra de las complicaciones, aunque García Galán precisó que prevén emplear la energía solar y nuclear para ello.

"Prevemos una capacidad de generación de energía de entre 2 y 15 kilovatios, pudiendo alcanzar hasta los 20 kilovatios en el caso de utilizar un sistema nuclear, junto con una capacidad de almacenamiento de cientos de kilovatios/hora", explicó.

TG