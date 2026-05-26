Así sería el nuevo tamaño y diseño del nuevo iPhone 18 Pro Max

En los últimos días han circulado en redes sociales y sitios especializados nuevas filtraciones sobre la próxima generación de teléfonos de Apple. Las imágenes muestran importantes cambios en el diseño frontal de los dispositivos, especialmente en el tamaño de la pantalla y en la reducción de la Dynamic Island, uno de los elementos más característicos de los iPhone recientes.

El nuevo tamaño del iPhone 18 Pro Max

De acuerdo con imágenes compartidas por el filtrador tecnológico Majin Bu, Apple apostaría por teléfonos más altos y con bordes más delgados. La información apunta a que el iPhone 18 Pro mantendría una pantalla cercana a las 6.3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max aumentaría su tamaño hasta alcanzar las 7 pulgadas, convirtiéndose en uno de los modelos más grandes fabricados por la compañía.

Actualmente, el modelo Pro Max alcanza las 6.9 pulgadas, por lo que este incremento marcaría una nueva etapa en el diseño de los dispositivos premium de Apple.

Apple reduciría el tamaño de la Dynamic Island

Uno de los cambios más llamativos aparecería en la parte superior de la pantalla. Las filtraciones muestran un recorte frontal considerablemente más pequeño, lo que indicaría que la empresa fundada por Steve Jobs habría logrado ocultar parte de los sensores de Face ID debajo del panel OLED.

De acuerdo con reportes de proveedores y fabricantes, la Dynamic Island reduciría su tamaño entre un 25% y un 35%, dejando visible únicamente un pequeño orificio para la cámara frontal. Este cambio permitiría aprovechar mejor el espacio de pantalla y ofrecer una experiencia visual más limpia para videos, navegación y videojuegos.

Nuevo diseño del iPhone 18: más comodidad

El nuevo formato también modificaría las proporciones generales del iPhone 18. Según las filtraciones, los dispositivos serían más altos y estrechos, algo que facilitaría sujetarlos con una sola mano pese al aumento de tamaño.

Esta estrategia también serviría para diferenciar la línea Pro del futuro iPhone plegable que Apple planea lanzar junto a esta generación.

Novedades del iPhone 18 Pro

Además de los cambios en diseño, las filtraciones han adelantado varias mejoras técnicas importantes para la próxima generación de dispositivos de Apple.

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El iPhone 18 Pro integraría el nuevo chip A20 Pro fabricado con un proceso de 2 nanómetros, lo que permitiría ofrecer una mayor velocidad y un menor consumo energético. También se ha mencionado que todos los modelos Pro contarían con 12 GB de memoria RAM y mejoras importantes en el apartado fotográfico.

CA