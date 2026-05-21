SpaceX retrasa el duodécimo lanzamiento del Starship, tras un intento fallido de despegue

La compañía aeroespacial SpaceX, encabezada por Elon Musk, volvió a posponer el duodécimo lanzamiento de su cohete Starship tras un intento fallido de despegue registrado este jueves.

La prueba, que ya había sido aplazada previamente, tuvo que ser suspendida luego de que la nave no lograra despegar desde la plataforma ubicada en Starbase, en el sur de Texas, debido a inconvenientes técnicos detectados durante el conteo regresivo.

Durante la transmisión en vivo, el portavoz de la compañía, Dan Huot, confirmó que el equipo realizará un nuevo intento este viernes a las 18:30 hora local (23:30 GMT), en busca de completar con éxito la prueba.

A lo largo de la jornada, los ingenieros de SpaceX realizaron hasta tres intentos de lanzamiento, todos interrumpidos en distintas fases del conteo, lo que evidenció los desafíos técnicos que implica operar esta nueva versión del sistema.

Equipo nuevo para el nuevo lanzamiento

“Se trata de un nuevo cohete y una nueva plataforma. Estamos aprendiendo mucho conforme ponemos en funcionamiento estos sistemas por primera vez”, explicó Huot, al referirse a los ajustes que aún requiere el programa.

La prueba de hoy, la primera del 2026 que lleva a cabo SpaceX, supuso el debut de la tercera generación del Starship (V3), que la empresa asegura es el cohete "más grande y potente jamás construido".

La misión es la primera en utilizar la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship. SpaceX busca estrenar además una segunda plataforma de lanzamiento y los nuevos motores Raptor 3.

La primera prueba tras el rediseño

Mañana, si el nuevo intento es exitoso, el propulsor Super Heavy deberá completar el despegue, la separación de etapas y un amerizaje controlado en el Golfo de México, sin intentar el regreso a la plataforma para ser capturado, al tratarse, precisa la compañía, del "primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado", según detalló SpaceX en un comunicado.

Una vez en el espacio, en su fase de vuelo orbital, Starship desplegará 22 satélites de prueba de Starlink y reencenderá un motor Raptor en el vacío. El objetivo de este lanzamiento de prueba es intentar que el Starship alcance la órbita de la Tierra.

Un espectáculo de derecha

El intento de lanzamiento de hoy contó con la presencia sorpresa de la rapera Niki Minaj, quien en el último año se ha alienado con la derecha estadounidense y se ha convertido en una defensora del presidente Donald Trump y de Musk.

"Elon, gracias a todo lo que haces por la humanidad", dijo la artista, de 43 años, minutos antes del intento de despegue.

La prueba del Starship tiene lugar en un momento crítico para la carrera espacial civil. La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita la versión Block 3 de Starship para trasladar a sus astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

TG