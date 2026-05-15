Viernes, 15 de Mayo 2026

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NASA lanza la misión no tripulada número 34 con suministros y experimentos hacia la EEI

Este cargamento transporta suministros necesarios para realizar algunos experimentos clave en el futuro de la exploración espacial 

Por: EFE

Destaca un experimento que ayudará a entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos. EFE/C. Herrera

Destaca un experimento que ayudará a entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos. EFE/C. Herrera

La NASA, en colaboración con SpaceX, llevó a cabo este viernes el lanzamiento de su misión número 34 de reabastecimiento hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), transportando suministros y equipo científico clave para las operaciones en órbita.

El despegue, que había sido pospuesto en dos ocasiones debido a condiciones climáticas adversas en Cabo Cañaveral, finalmente se realizó a las 18:05 horas (tiempo local del este de EU) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40.

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La misión forma parte de los esfuerzos continuos por mantener abastecida la estación, así como de impulsar investigaciones científicas que se desarrollan en condiciones de microgravedad.

¿Cómo se llevará a cabo la misión?

De acuerdo con el cronograma previsto, la nave tardará cerca de 38 horas en alcanzar su destino, donde se acoplará al laboratorio orbital para iniciar la entrega del cargamento y el desarrollo de los experimentos programados.

La misión, que transporta poco menos de tres toneladas de suministros a bordo de una cápsula Dragon, estaba inicialmente programada para el martes, pero el clima desfavorable forzó su aplazamiento al día siguiente, cuando se pospuso de nuevo por ese motivo a menos de dos minutos del despegue.

SpaceX también colabora con el cohete Falcon 9, que impulsó la sonda al espacio

Entre las investigaciones que transporta la nave destaca un experimento que ayudará a entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos, un factor de vital importancia antes de dar el salto permanente a la Luna o a Marte.

Además, el experimento 'Odyssey' examinará el comportamiento de determinadas bacterias en el espacio para comparar los resultados con experimentos realizados en simuladores de microgravedad en la Tierra, mientras que otros buscarán aumentar nuestros conocimientos sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio, o el desarrollo de células óseas en esas condiciones.

Esta misión marca una nueva prueba de la estrecha colaboración de la NASA con SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk que inicialmente suministrará el aterrizador de Artemis IV, la histórica misión que prevé alunizar en 2028.

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Sin embargo, los retrasos de esa compañía provocaron que el administrador interino de la NASA, Jared Isaacman, abriera la puerta a otras opciones como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos y que se ha erigido como principal alternativa a SpaceX en la carrera espacial entre empresas privadas. 

TG

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