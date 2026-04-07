El inodoro de la nave de la tripulación de Artemis II está "operativo" tras días de fallas, pero los astronautas tuvieron que recurrir a "métodos alternativos" -como dispositivos parecidos a pañales de adultos-, afirmó este martes el director de vuelo de la misión de la NASA, Rick Henfling.

¿Qué pasó con el inodoro de la misión Artemis II y qué fallas tiene?

"El retrete permanece operativo. El reto en el que estamos trabajando es en evacuar el tanque de aguas residuales. La ventilación es mucho menor a lo que estábamos esperando, así que hemos tenido que recurrir a otros métodos alternativos al baño", declaró Henfling en una conferencia de prensa.

El retrete espacial, que costó 23 millones de dólares según la NASA, ha dado problemas desde el primer día, pues poco después del despegue del 1 de abril, desde Cabo Cañaveral, en Florida, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

La NASA advirtió a los astronautas de Artemis II, justo el lunes, cuando hicieron historia al alcanzar la órbita lunar, que no usaran el inodoro de la nave Orión y, en su lugar, "utilicen los urinarios de contingencia plegables", además de dispositivos que se asemejan a pañales para adultos.

La administradora asociada de la NASA, Lori Glaze, también aseveró que el "inodoro está funcionando perfectamente", pero el problema es "el drenaje, la capacidad de ventilar".

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Henfling señaló que la NASA aún está buscando identificar las causas del bloqueo del baño, lo que se concretará tras el amerizaje de la tripulación el próximo viernes, pero adelantó que podría ser una "reacción química" de las sustancias.

"Normalmente, cuando tienes a cuatro miembros de una tripulación usándolo a lo largo del día, tienes que hacer una actividad de mantenimiento al día", expresó.

Fallas en el inodoro de Artemis II, una lección para futuras misiones

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que confía en que este tipo de fallas técnicas sean una oportunidad para mejorar las futuras misiones de Artemis , que buscan llegar a la superficie de la Luna dos veces en 2028.

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"Ciertamente estamos en un buen comienzo. Es decir, un lanzamiento limpio y el vehículo lo ha estado haciendo bien. Me gusta de lo que estamos hablando, válvulas de acceso de agua, temperatura de cabina e, incluso, problemas de las tuberías", señaló Isaacman.

¿Quiénes son los 4 astronautas que participan en la misión de Artemis II?

Los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen , de la Agencia Espacial Canadiense, son la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de 50 años.

Su misión de 10 días busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.

JM

