Encuentran registros de sífilis de más de 5 mil años en América

Científicos aún hurgan en búsqueda del origen y la expensión de la sífilis. La enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum tiene un origen incierto según el estudio que se mire.

El análisis de un antiguo genoma de T.pallidum -el patógeno responsable de la sífilis, el pian, el bejel y la pinta- ha demostrado que la bacteria estaba presente en América hace 5 mil 500 años, 3 mil años antes de los registros genéticos más antiguos de este patógeno, según un estudio publicado en Science.

Un equipo internacional de científicos, dirigido por Davide Bozzi, del Instituto Suizo de Bioinformática (SIB) de la Universidad de Lausana (Suiza), extrajo el genoma de Treponema de los restos de un cazador-recolector de hace 5 mil 500 años hallados en un abrigo rocoso en la Sabana de Bogotá, Colombia.

Aunque el ADN antiguo recuperado pertenece a la especie Treponema pallidum, no coincide con ninguna de las formas conocidas que causan enfermedades en la actualidad, lo que sugiere que, si bien está estrechamente relacionado, es una rama que se separó del árbol evolutivo de la bacteria antes de que surgieran las cepas modernas.

"Es posible que hayamos descubierto una forma antigua del patógeno que causa la pinta, sobre la cual sabemos poco, pero que es endémica en América Central y del Sur y causa síntomas localizados en la piel", explica la coautora del estudio Anna-Sapfo Malaspinas, líder de grupo en el SIB.

"En este momento no podemos demostrar que este sea el caso, pero es una pista que vale la pena investigar más a fondo".

Los científicos estiman que esta cepa antigua se separó de otros linajes de T.pallidum hace unos 13 mil 700 años y que las tres subespecies modernas -las que causan sífilis, pian y bejel- surgieron hace unos 6 mil años, lo que coincide con investigaciones previas.

Los resultados del estudio arrojan nueva luz sobre la diversidad de estos patógenos en el pasado y sirven como punto de referencia para comprender cuándo comenzaron a ramificarse en diferentes formas.

"La evidencia genómica actual, junto con el genoma que presentamos aquí, no resuelve el debate de larga data sobre dónde se originaron los síndromes de la enfermedad, pero revela que existe esta larga historia evolutiva de patógenos treponematosos que ya se estaban diversificando en las Américas miles de años antes de lo que se sabía", apunta Elizabeth Nelson, paleopatóloga de la Southern Methodist University de Dallas (Estados Unidos).

Un rompecabezas genético

Comprender cómo surgieron las enfermedades treponematosas y cómo evolucionaron sus patógenos es sorprendentemente complicado, ya que las bacterias son casi idénticas genéticamente, pero se transmiten de manera diferente y pueden variar en su presentación clínica.

"Nuestros resultados retrasan la asociación de T. pallidum con los humanos por miles de años, posiblemente a hace más de 10 mil años en el Pleistoceno tardío", afirma el responsable del estudio, Davide Bozzi.

En el estudio colaboraron el arqueólogo Miguel Delgado, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y Lars Fehren-Schmitz, de la Universidad de California, Santa Cruz, quienes ya habían publicado estudios que ofrecían un contexto detallado sobre el esqueleto del que se extrajo el ADN.

Al secuenciar el ADN del individuo ambos investigadores detectaron, cada uno por su parte, el T.pallidum y decidieron reconstruir juntos su genoma.

Los resultados del análisis sugieren que T.pallidum es anterior al auge de la agricultura en América, lo que indica que la aparición del patógeno no dependió de la intensificación agrícola o de la aglomeración de población que a menudo se asocial a la propagación de las enfermedades.

En cambio, el linaje que encontraron en este individuo está asociado con las condiciones sociales y ecológicas de las sociedades de cazadores-recolectores, que incluyen alta movilidad, interacciones entre comunidades pequeñas y un contacto cercano con animales salvajes.

Para los autores, comprender cómo surgieron y evolucionaron las enfermedades infecciosas en el pasado podría ayudar a predecir cómo podrían cambiar en el futuro y ayudar a las sociedades a prepararse para lo que está por venir.

Antes de publicar el estudio, compartieron los hallazgos con la comunidad colombiana, dada la importancia del hallazgo para la historia médica del país.

En una perspectiva relacionada, Molly Zuckerman y Lydia Bailey, de la Universidad estatal de Mississippi, subrayan que "reformular la sífilis, junto con otras enfermedades infecciosas, como producto de condiciones evolutivas, ecológicas y biosociológicas localizadas y muy específicas, así como de la globalización, puede representar un paso fundamental para reducir el estigma y mejorar la salud pública".

