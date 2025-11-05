La empresa alemana Deutsche Telekom y la tecnológica estadounidense NVIDIA anunciaron este martes el desarrollo de la primera nube industrial de inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, una infraestructura pionera que busca acelerar la aplicación de esta tecnología en múltiples sectores económicos. El proyecto, que contará con una inversión de mil millones de euros, se perfila como una herramienta clave para la transformación digital en Europa.

Según lo expuesto durante la presentación, encabezada por los directores ejecutivos de ambas compañías, Timotheus Höttges y Jensen Huang, el sistema estará operativo en el primer trimestre de 2026. Los ejecutivos destacaron que esta nube marcará un punto de inflexión en la evolución de la IA tanto en Alemania como en el resto del continente.

En la iniciativa también participa el consorcio tecnológico alemán SAP, que colaborará con su plataforma SAP Business Technology, mientras que Deutsche Telekom será responsable de la infraestructura física. De acuerdo con la compañía, “las dos empresas garantizan altos estándares de protección de datos, seguridad y confianza” en todo el proceso.

AFP/ARCHIVO

La nueva nube industrial permitirá a grandes corporaciones, medianas empresas y startups desarrollar, entrenar y poner en marcha sistemas de inteligencia artificial en entornos industriales, abarcando desde el diseño hasta la automatización robótica. Todo ello se realizará mediante una infraestructura tecnológica segura, soberana y enfocada en la innovación europea.

Actualmente, se lleva a cabo la instalación de más de mil servidores NVIDIA DGX B200 y NVIDIA RTX PRO, junto con 10 mil unidades NVIDIA Blackwell, en un centro de cómputo ubicado en Múnich. Esta enorme “granja” de servidores será el corazón del proyecto y ofrecerá la potencia necesaria para los procesos avanzados de IA.

La iniciativa forma parte del programa Made 4 Germany, en el que participan más de cien empresas con el objetivo de fortalecer la industria nacional, impulsar la digitalización y mejorar la competitividad tecnológica de Alemania en el ámbito global.

Durante la presentación, Höttges afirmó que “la empresa ya cuenta con el compromiso de grandes corporaciones para participar” en el uso de la nube. Entre los sectores interesados mencionó la industria, la defensa, el sector público y los centros de investigación. “La inteligencia artificial representa una oportunidad enorme”, subrayó el directivo.

Por su parte, Jensen Huang alentó a las empresas a aprovechar el potencial de esta infraestructura para reforzar la soberanía tecnológica alemana y avanzar en su proceso de digitalización. “Estamos ante una oportunidad que se presenta una vez en una generación”, señaló el CEO de NVIDIA, quien aseguró que la IA “impacta a todas y cada una de las industrias”.

Huang añadió que el crecimiento del sector es “inmenso”, y destacó la fuerte demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU), al afirmar que “todas las GPU ya han sido utilizadas” debido al auge de la inteligencia artificial en el mundo.

BB