¿Cómo identificar mensajes y links fraudulentos con ayuda de ChatGPT?

Con esta alianza, las funciones de Malwarebytes se ejecutan dentro de ChatGPT, por lo que no es necesario que descargues otra aplicación

Por: SUN .

Malwarebytes ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita, Plus, Go, o Pro. ESPECIAL/Canva

ChatGPT puede ayudarte a identificar mensajes y links fraudulentos. El envío de estas ligas por medio de correos electrónicos con mensajes engañosos es una de las principales estrategias de los ciberdelincuentes para robar tus datos personales y financieros.

Debido a la cantidad de contenido fraudulento que circula en Internet, Malwarebytes, software de ciberseguridad que detecta y elimina diferentes amenazas, se ha asociado con ChatGPT para verificar correos, mensajes, números de teléfono y enlaces sospechosos.

¿Cómo vincular Malwarebytes con ChatGPT?

Con esta alianza, las funciones de Malwarebytes se ejecutan dentro de ChatGPT, por lo que no es necesario que descargues otra aplicación. Así que si quieres conectar la herramienta para prevenir estafas en línea, realiza los siguientes pasos:

  1. Abre ChatGPT.
  2. Ve a "Configuración".
  3. Abre las aplicaciones y selecciona "Explorar aplicaciones".
  4. Busca "Malwarebytes".
  5. Selecciona "Conectar Malwarebytes".
  6. Una vez que esté conectado, puedes pedirle que compruebe la veracidad de cualquier correo o mensaje.

Basta con pegar el enlace del que sospechas y darle la instrucción a ChatGPT, por ejemplo: "Malwarebytes ¿esto es una estafa?". En seguida, recibirás la respuesta.

Así de sencillo analizará y escaneará, en su base de datos, si hay reportes de actividad fraudulenta asociada al mensaje, link, número de celular o dominio. Sin duda, esta herramienta reduce la vulnerabilidad de los usuarios.

Importante: Malwarebytes ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita, Plus, Go, o Pro.

¿Qué otras aplicaciones se pueden vincular con ChatGPT?

Desde octubre de 2025, OpenAI presentó una nueva generación de aplicaciones vinculables con su asistente de Inteligencia Artificial.

Además de Malwarebytes, puedes sacarle el máximo provecho a ChatGPT con herramientas adicionales de diseño, productividad y hasta para planear viajes:

  • Adobe Acrobat, Express y Photoshop
  • Booking.com
  • Canva
  • Coursera
  • Figma
  • Expedia
  • Spotify
  • Apple Music
  • Zillow

Las anteriores aplicaciones y plataformas se adaptan a la cuenta del usuario y son de gran utilidad para realizar diferentes actividades o potenciarlas. ¿Ya las conocías?

