Durante la Cumbre de Impacto de IA 2026, celebrada la semana pasada en la India, Google Deepmind compartió sus predicciones respecto a la capacidad que la inteligencia artificial podría alcanzar en el futuro y el método para encaminarla a ella.

De acuerdo con Demis Hassabis, director ejecutivo de la unidad de investigación de inteligencia artificial de vanguardia de Google, la llegada de la IA general se producirá en un plazo de 5 a 8 años, cuando esta “pueda razonar de manera similar al humano”.

"Estamos a una distancia de entre 5 y 8 años de alcanzar una inteligencia artificial que pueda razonar de manera similar al ser humano", afirmó el directivo al describir la evolución acelerada de esta tecnología.

Para llegar a ello, el experto planteó un nuevo estándar de evaluación denominado "Test de Einstein", que busca determinar si una máquina posee una capacidad de innovación científica autónoma más allá de la imitación de datos acumulados.

"El concepto consiste en entrenar a una IA con toda la información humana, pero cortando los datos en 1911", explicó el experto durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026, que reúne a centenares de líderes del mundo tecnológico en el país asiático.

El desafío planteado por Hassabis consiste en observar si el algoritmo es capaz de inventar por sí mismo la Relatividad General, tal como hizo Albert Einstein en 1915.

El responsable de la división de inteligencia artificial de Google advirtió que las herramientas actuales actúan como expertos enciclopédicos, pero carecen todavía de una dimensión creativa real.

"Solo resuelven lo que ya existe y no generan nuevas hipótesis científicas de ese calibre", subrayó el directivo al describir las limitaciones de los sistemas de lenguaje masivos actuales.

La hoja de ruta para alcanzar este objetivo exige combinar la capacidad de planificación de sistemas como AlphaGo con la escala de procesamiento de los modelos fundacionales modernos.

Hassabis destacó que modelos como Gemini serán una parte crítica de la solución definitiva, al servir como un mapa del funcionamiento del mundo sobre el cual realizar tareas de aprendizaje avanzado.

Esta transición permitiría que la inteligencia artificial deje de ser una enciclopedia muy rápida para convertirse en un motor de descubrimiento capaz de resolver misterios que han escapado a la mente humana.

La Cumbre de Impacto de IA 2026, la mayor cumbre de IA hasta la fecha, plantea como un escenario para definir el equilibrio entre la innovación extrema y la seguridad de los ciudadanos a escala mundial.

El encuentro reunió en la capital india a más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica, con el objetivo de pactar las reglas que regirán la economía digital de la próxima década.

