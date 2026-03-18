Lista de celulares que son compatibles con Starlink y cómo conectarse

Starlink nació como un proyecto de SpaceX con el objetivo de ofrecer servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a través del uso de miles de satélites que orbitan la Tierra El propio Elon Musk, CEO de SpaceX y dueño de varias empresas ligadas a la tecnología, señaló que Starlink busca resolver una demanda insatisfecha de conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel mundial.

Actualmente la empresa tiene sus servicios disponibles en más de 150 países y plantea expandirse a mercados de todo el mundo. En este momento, para servicios residenciales en México, Starlink ofrece un paquete de $1,250 pesos mensuales más el pago y envío del kit de conexión, que asciende a los $10,374 pesos.

El servicio para celulares se brinda a través de una colaboración con T-Mobile y actualmente solo se encuentra disponible en Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska, por lo que no puede ser utilizado en nuestro país. La conexión se debe realizar en comunicación con la empresa de tecnología y tiene la misión de eliminar zonas sin señal, especialmente para teléfonos de empresas. Una vez se encuentre en una zona de difícil acceso para el servicio de roaming, su celular cambiará automáticamente a la conexión satelital, ofreciendo servicio ininterrumpido de internet.

Pese a que el servicio no está disponible en México, te compartimos el listado completo de celulares compatibles con Starlink.

Estos celulares pueden conectarse a los satélites de Starlink

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Google Pixel 9

Google Pixel 9a

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Fold

moto g 5G 2026

moto g play 2026

moto edge 2025

moto g 5G 2025

moto g 2024

moto g power 5G 2025

moto razr 2024

moto razr+ 2024

moto razr 2025

moto razr+ 2025

moto razr ultra 2025

moto edge 2024

moto edge 2022

moto g stylus 2024

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A16 5G SE

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G SE

Samsung Galaxy A25 SE

Samsung Galaxy A26 SE

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A36 SE

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A56 5G SE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Samsung Galaxy XCover7 Pro

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold7

T-Mobile REVVL 7

REVVL 7 Pro de T-Mobile

T-Mobile REVVL 8

REVVL 8 Pro de T-Mobile

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OB