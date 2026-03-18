Lista de celulares que son compatibles con Starlink y cómo conectarse

Starlink nació como un proyecto de SpaceX con el objetivo de ofrecer servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a través del uso de miles de satélites que orbitan la Tierra El propio Elon Musk, CEO de SpaceX y dueño de varias empresas ligadas a la tecnología, señaló que Starlink busca resolver una demanda insatisfecha de conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel mundial.Actualmente la empresa tiene sus servicios disponibles en más de 150 países y plantea expandirse a mercados de todo el mundo. En este momento, para servicios residenciales en México, Starlink ofrece un paquete de $1,250 pesos mensuales más el pago y envío del kit de conexión, que asciende a los $10,374 pesos.El servicio para celulares se brinda a través de una colaboración con T-Mobile y actualmente solo se encuentra disponible en Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska, por lo que no puede ser utilizado en nuestro país. La conexión se debe realizar en comunicación con la empresa de tecnología y tiene la misión de eliminar zonas sin señal, especialmente para teléfonos de empresas. Una vez se encuentre en una zona de difícil acceso para el servicio de roaming, su celular cambiará automáticamente a la conexión satelital, ofreciendo servicio ininterrumpido de internet.Pese a que el servicio no está disponible en México, te compartimos el listado completo de celulares compatibles con Starlink.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB