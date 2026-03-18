Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Lista de celulares que son compatibles con Starlink y cómo conectarse

Conoce qué modelos de teléfonos inteligentes pueden conectarse al internet de la empresa de Elon Musk

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son las condiciones para poder conectarte a Starlink y qué modelos de celulares pueden hacerlo. EFE / ARCHIVO

Estas son las condiciones para poder conectarte a Starlink y qué modelos de celulares pueden hacerlo. EFE / ARCHIVO

Starlink nació como un proyecto de SpaceX con el objetivo de ofrecer servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a través del uso de miles de satélites que orbitan la Tierra El propio Elon Musk, CEO de SpaceX y dueño de varias empresas ligadas a la tecnología, señaló que Starlink busca resolver una demanda insatisfecha de conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel mundial.

Actualmente la empresa tiene sus servicios disponibles en más de 150 países y plantea expandirse a mercados de todo el mundo. En este momento, para servicios residenciales en México, Starlink ofrece un paquete de $1,250 pesos mensuales más el pago y envío del kit de conexión, que asciende a los $10,374 pesos.

El servicio para celulares se brinda a través de una colaboración con T-Mobile y actualmente solo se encuentra disponible en Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska, por lo que no puede ser utilizado en nuestro país. La conexión se debe realizar en comunicación con la empresa de tecnología y tiene la misión de eliminar zonas sin señal, especialmente para teléfonos de empresas. Una vez se encuentre en una zona de difícil acceso para el servicio de roaming, su celular cambiará automáticamente a la conexión satelital, ofreciendo servicio ininterrumpido de internet.

Pese a que el servicio no está disponible en México, te compartimos el listado completo de celulares compatibles con Starlink.

Estos celulares pueden conectarse a los satélites de Starlink

  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
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  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Fold
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  • moto razr+ 2024
  • moto razr 2025
  • moto razr+ 2025
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  • moto edge 2024
  • moto edge 2022
  • moto g stylus 2024

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  • Samsung Galaxy A14
  • Samsung Galaxy A15 5G
  • Samsung Galaxy A16 5G SE
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G SE
  • Samsung Galaxy A25 SE
  • Samsung Galaxy A26 SE
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  • Samsung Galaxy A36 5G
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  • Samsung Galaxy S21
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  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold3
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • T-Mobile REVVL 7
  • REVVL 7 Pro de T-Mobile
  • T-Mobile REVVL 8
  • REVVL 8 Pro de T-Mobile

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