No mezcles estos medicamentos con alcohol: hay riesgos

Beber alcohol de manera ocasional puede no ser una mala idea, excepto cuando se combina con medicamentos. De hecho, hay algunas medicinas que por ningún motivo deben mezclarse con ese tipo de bebidas, pues además de que pueden interferir en su efectividad, también hay riesgo de que pueden ocasionar efectos secundarios inesperados.

Los medicamentos que no se deben mezclar con alcohol

El portal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) señala que hay algunos medicamentos recetados y otros de libre venta que no se deben mezclar con alcohol. Entre estos aparecen aquellos para tratar la hipertensión arterial, pues actúan como diuréticos, vasodilatadores o bloqueadores en los vasos sanguíneos, y en combinación con el alcohol se potencian sus efectos, los cuales incluyen mareos, arritmias, o desmayos.

Tampoco deben mezclarse el alcohol y los analgésicos, ni tampoco con pastillas para sedar, dormir, tratamientos para la ansiedad o la epilepsia, pues según la AARP, pueden llevar a un fenómeno conocido como "descarga de dosis", que implica la liberación repentina de toda la dosis en el sistema al consumir alcohol, aumentando así los riesgos de efectos secundarios.

Los medicamentos para la artritis pueden ocasionar reacciones que incluyen úlceras, sangrado estomacal y daño hepático , dice la AARP, además de algunos efectos secundarios cardiovasculares si se toman junto con el alcohol.

Los antibióticos pueden producir ritmo cardíaco acelerado; señalan que, si bien no hay un riesgo mayor, al combinarse con el alcohol, pueden ocasionar dolores de cabeza, dolor de estómago, y mareos. También, los medicamentos para la diabetes pueden provocar niveles bajos de azúcar en la mezcla con alcohol; además, dolores de cabeza y taquicardia. Por otro lado, la medicina para tratar alergias, tos y resfriados puede ocasionar reacciones que incluyen somnolencia y mareos.

La sugerencia es la misma de siempre: leer el contenido del medicamento para saber qué ingredientes tiene y preguntarle al médico acerca de cómo pueden interactuar las medicinas con el alcohol.

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