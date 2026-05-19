Amdocs y NVIDIA apuestan por la modernización de los sistemas empresariales con inteligencia artificial

En medio de la carrera global por automatizar procesos complejos y modernizar sistemas heredados en distintos ámbitos, pero especialmente, en el rubro empresarial, la empresa Amdocs anunció el lanzamiento de "aOS", un sistema operativo agéntico diseñado específicamente para integrar inteligencia artificial generativa en operaciones críticas de negocio, tecnología y redes.

La compañía explicó que la nueva plataforma busca acelerar la transición de las empresas hacia operaciones autónomas a gran escala, permitiendo que múltiples agentes inteligentes colaboren entre sí para ejecutar procesos completos dentro de entornos BSS/OSS ya existentes, en lugar de limitarse a tareas aisladas de automatización o asistencia.

"Con aOS estamos introduciendo un nuevo sistema operativo para telecomunicaciones, en dónde la IA redefine lo posible. A medida que la IA generativa acelera su presencia en cada rincón de nuestra industria, la inteligencia no solo impulsa el negocio: lo define", afirmó sobre este lanzamiento Anthony Goonetilleke, Group President of Technology and Head of Strategy en Amdocs..

De acuerdo con la empresa, el crecimiento de ecosistemas multicloud, servicios digitales y operaciones cada vez más complejas dentro de la industria telecom ha obligado a los operadores a buscar herramientas capaces de coordinar procesos completos entre distintas áreas del negocio y no solamente automatizaciones aisladas, comentó en un comunicado.

Para Amdocs, las operaciones de telecomunicaciones son cada vez más complejas debido a la convergencia entre redes, servicios digitales, atención al cliente y ecosistemas multicloud. En ese contexto, los operadores requieren capacidades de IA que vayan más allá de automatizaciones aisladas y permitan coordinar procesos completos entre diferentes áreas del negocio.

La arquitectura de aOS, explicó, incluye un núcleo cognitivo con bibliotecas de agentes especializados para telecomunicaciones, soporte multi-LLM y una suite BSS/OSS impulsada por agentes inteligentes enfocada en atención al cliente, monetización, orquestación de servicios y operaciones de red. También incorpora entornos híbridos de trabajo humano-IA para procesos empresariales complejos.

Amdocs señaló que la plataforma fue desarrollada con el respaldo de su experiencia operando sistemas críticos para más de 350 operadores globales y procesando miles de millones de transacciones diariamente. Además, el ecosistema tecnológico se apoya en alianzas con compañías como NVIDIA, Google y Amazon.

Como parte de esta estrategia, Amdocs también anunció una colaboración con NVIDIA para utilizar inteligencia artificial generativa y aceleración computacional en proyectos de modernización de aplicaciones empresariales heredadas, uno de los principales retos tecnológicos que enfrentan actualmente grandes corporativos y operadores de telecomunicaciones.

La propuesta busca reducir tiempos y costos asociados a migraciones complejas hacia arquitecturas cloud-native, automatizando tareas relacionadas con análisis de código, documentación, transformación de aplicaciones y generación de nuevos componentes de software mediante herramientas impulsadas por IA.

"Las compañías necesitan modernizar aplicaciones críticas más rápido que nunca, pero muchas siguen enfrentando enormes desafíos de complejidad, tiempo y costo. Con IA generativa y aceleración computacional estamos ayudando a transformar sistemas heredados en plataformas modernas listas para el futuro", dijo Anthony Goonetilleke.

La iniciativa utiliza capacidades de NVIDIA AI Enterprise y NVIDIA NIM microservices para acelerar procesos que normalmente pueden tardar años debido a la complejidad operativa y dependencia entre sistemas legacy. Entre los objetivos planteados por ambas compañías se encuentran automatizar el entendimiento de aplicaciones heredadas, acelerar migraciones a la nube, reducir costos operativos, incrementar productividad de equipos de desarrollo y disminuir riesgos derivados de procesos manuales.

"La modernización impulsada por IA representa una de las mayores oportunidades de transformación para las empresas globales. Junto con Amdocs, buscamos ayudar a las organizaciones a acelerar esta transición utilizando modelos avanzados de IA y plataformas de cómputo acelerado", ", afirmó por su parte Craig Weinstein, Vice President of Americas Partner Organization en NVIDIA.

Para Amdocs, esta nueva oferta forma parte de su visión más amplia sobre la era agéntica, donde la inteligencia artificial deja de ser únicamente una herramienta de apoyo para convertirse en una capa operativa capaz de ejecutar procesos completos dentro de las organizaciones.

"Con esta alianza, Amdocs y NVIDIA buscan responder a uno de los principales retos empresariales actuales: cómo transformar sistemas heredados en plataformas modernas sin detener la operación del negocio", finalizó el comunicado.

¿Quiénes son NVIDIA y Amdocs?

NVIDIA es una empresa tecnológica estadounidense especializada en desarrollo de hardware y software para procesamiento gráfico, inteligencia artificial y cómputo acelerado. La compañía es reconocida globalmente por fabricar GPUs (unidades de procesamiento gráfico), utilizadas inicialmente para videojuegos, pero que actualmente también son clave en sectores como inteligencia artificial, centros de datos, automatización, vehículos autónomos y supercómputo.

Amdocs por su parte es una empresa global de software y servicios enfocada principalmente en la industria de telecomunicaciones y medios. Desarrolla plataformas tecnológicas para operadores y compañías de comunicación relacionadas con atención a clientes, facturación, redes, operaciones digitales y administración de servicios.

MF